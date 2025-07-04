https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/hamas-gazzede-ateskes-onerisini-filistinli-gruplarla-gorusuyoruz-nihai-karar-aciklanacak-1097587110.html
Hamas: Gazze'de ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüşüyoruz, nihai karar açıklanacak
Hamas: Gazze'de ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüşüyoruz, nihai karar açıklanacak
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve nihai kararını açıklayacağını duyurdu. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T04:36+0300
2025-07-04T04:36+0300
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Hamas, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve nihai kararın ilan edileceğini açıkladı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından arabuluculara nihai kararını açıklayacak ve resmi şekilde ilan edecektir." ifadesine yer verildi.Ayrıca açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona ermesi ve insanı yardımların serbestçe geçişinin sağlanması konusunda kararlı olunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trump-israil-60-gunluk-gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-teklifini-kabul-etti-1097506520.html
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gazze, gazze şeridi, hamas, i̇srail, i̇srail-filistin, filistin
gazze, gazze şeridi, hamas, i̇srail, i̇srail-filistin, filistin
Hamas: Gazze'de ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüşüyoruz, nihai karar açıklanacak
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve nihai kararını açıklayacağını duyurdu.
Hamas, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve nihai kararın ilan edileceğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından arabuluculara nihai kararını açıklayacak ve resmi şekilde ilan edecektir." ifadesine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona ermesi ve insanı yardımların serbestçe geçişinin sağlanması konusunda kararlı olunduğu belirtildi.