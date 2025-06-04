https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/gazeteci--yazar-nihat-gencten-kotu-haber-entube-edildi-1096799636.html

Gazeteci- yazar Nihat Genç'ten kötü haber: Entübe edildi

Gazeteci- yazar Nihat Genç'ten kötü haber: Entübe edildi

Sputnik Türkiye

Akciğer kanseriyle mücadele eden gazateci yazar Nihat Genç entübe edildi. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T15:40+0300

2025-06-04T15:40+0300

2025-06-04T15:40+0300

yaşam

nihat genç

veryansın tv

akciğer kanseri

entübe

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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Nihat Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Genç'in entübe edildiği belirtildi. Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde görüşlerini paylaşan Nihat Genç'in geçtiğimiz aylara akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Nihat Genç'ten kötü haber geldi. Nihat Genç'in yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği öğrenildi.4 gündür yoğun bakımdaVeryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili açıklamayı yaptı. Atay; ''Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.'' ifadelerini kullandı.Nihat Genç kimdir?1956 Trabzon doğumlu olan Nihat Genç, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Bankacılık Okulu’na kayıt yaptırdı. Ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 9 senelik memuriyet hayatından sonra çeşitli dergi ve gazetelerdi teknik eleman olarak çalıştı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı.Kısa süreliğine Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Sky Türk adlı televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylül’üne kadar “Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok” adında program yaptı. Çeşitli dergi, gazete ve televizyon kanallarında çalışmalarını sürdüren Genç, bir süredir Veryansın Tv'de program yapmakta.

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