https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/fenerbahcenin-secimli-olaganustu-genel-kurul-tarihi-aciklandi-1097615948.html
Fenerbahçe'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı
Fenerbahçe'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, genel kurul 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T21:27+0300
2025-07-04T21:27+0300
2025-07-04T21:34+0300
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Fenerbahçe’nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun eylül ayında yapılacağı açıklandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 18 Mayıs 2025 tarihinde Eylül ayında seçim yapılacağı bilgisinin camiayla paylaşıldığı hatırlatılarak, kesin tarihin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2025-2026 sezonu fikstürüne göre belirlendiği ifade edildi.Açıklamada “Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir” denildi.Fenerbahçe yönetimi, açıklamasında görev süresi boyunca kulübün çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğa karşı durduklarını belirtti. Kulübün birliğini ve bağımsızlığını hedef alan girişimlere karşı sessiz kalınmadığı vurgulanarak, seçim sürecinin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.Yönetim ayrıca, seçim tarihine kadar tüm branşlarda yeni sezon hazırlıklarının aksatılmadan sürdürüleceğini ve kongre sürecinin bu çalışmaları etkilememesi adına büyük titizlik gösterileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/1-ligden-avrupaya-transfer-oldu-turkiyeye-universite-egitimi-icin-gelmisti-1097605746.html
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Fenerbahçe'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı
21:27 04.07.2025 (güncellendi: 21:34 04.07.2025)
Fenerbahçe Spor Kulübü, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, genel kurul 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise kongre 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Fenerbahçe’nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun eylül ayında yapılacağı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 18 Mayıs 2025 tarihinde Eylül ayında seçim yapılacağı bilgisinin camiayla paylaşıldığı hatırlatılarak, kesin tarihin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2025-2026 sezonu fikstürüne göre belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada “Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir” denildi.
Fenerbahçe yönetimi, açıklamasında görev süresi boyunca kulübün çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğa karşı durduklarını belirtti. Kulübün birliğini ve bağımsızlığını hedef alan girişimlere karşı sessiz kalınmadığı vurgulanarak, seçim sürecinin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Yönetim ayrıca, seçim tarihine kadar tüm branşlarda yeni sezon hazırlıklarının aksatılmadan sürdürüleceğini ve kongre sürecinin bu çalışmaları etkilememesi adına büyük titizlik gösterileceğini kaydetti.