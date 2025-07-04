https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/erbil-havalimani-yakininda-patlayici-yuklu-iha-dusuruldu-1097586320.html

Erbil Havalimanı yakınında patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

Erbil Havalimanı yakınında patlayıcı yüklü İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında, patlayıcı yüklü bir İHA düşürüldü. Terörle mücadele servisi, saat 21.58’de gerçekleşen... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

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erbil uluslararası havalimanı

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ABD askerlerinin bulunduğu Irak’taki Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı girişimi engellendi.Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, Irak’ın kuzey bölgesinde yer alan ve ABD öncülüğündeki terörle mücadele koalisyonu askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bomba yüklü bir İHA etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele servisleri, “Saat 21.58’de patlayıcı yüklü bir dron, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında düşürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi” açıklamasında bulundu.

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ortadoğu, abd, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), silahlı i̇ha (si̇ha), saldırı, bombalı saldırı, erbil, erbil uluslararası havalimanı