https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/mit-baskani-ibrahim-kalin-hakkaride-incelemelerde-bulundu-1097583637.html
MİT Başkanı Kalın, Hakkari'de incelemelerde bulundu
MİT Başkanı Kalın, Hakkari'de incelemelerde bulundu
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgelerinde temaslarda bulundu. Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T21:38+0300
2025-07-03T21:38+0300
2025-07-03T21:38+0300
türki̇ye
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i̇rak
kuzey irak
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
pkk fesih kararı
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari’de sınır güvenliği ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ''sahadayız'' dedi. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken Terörsüz Türkiye süreci hakkında gelişmelerin olduğu belirtildi.Öte yandan Kalın'ın Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve diğer yetkililerle temasta bulunduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/mit-baskani-kalin-irakta-temaslarda-bulundu-masada-terorsuz-turkiye-sureci-ele-alindi-1097504569.html
türki̇ye
i̇rak
kuzey irak
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türkiye, i̇rak, kuzey irak, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, mi̇t, mi̇t başkanlığı
türkiye, i̇rak, kuzey irak, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, mi̇t, mi̇t başkanlığı
MİT Başkanı Kalın, Hakkari'de incelemelerde bulundu
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgelerinde temaslarda bulundu. Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve diğer yetkililerle sınır güvenliği ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari’de sınır güvenliği ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ''sahadayız'' dedi. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken Terörsüz Türkiye süreci hakkında gelişmelerin olduğu belirtildi.
Öte yandan Kalın'ın Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve diğer yetkililerle temasta bulunduğu ifade edildi.