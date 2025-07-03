https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/mit-baskani-ibrahim-kalin-hakkaride-incelemelerde-bulundu-1097583637.html

MİT Başkanı Kalın, Hakkari'de incelemelerde bulundu

MİT Başkanı Kalın, Hakkari'de incelemelerde bulundu

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgelerinde temaslarda bulundu. Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T21:38+0300

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari’de sınır güvenliği ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ''sahadayız'' dedi. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken Terörsüz Türkiye süreci hakkında gelişmelerin olduğu belirtildi.Öte yandan Kalın'ın Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve diğer yetkililerle temasta bulunduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/mit-baskani-kalin-irakta-temaslarda-bulundu-masada-terorsuz-turkiye-sureci-ele-alindi-1097504569.html

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