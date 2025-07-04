https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ankaranin-2-ilcesi-icin-uyari-bu-saatlerde-gokyuzu-gurleyebilir-1097594523.html

Ankara'nın 2 ilçesi için uyarı: Bu saatlerde 'gökyüzü gürleyebilir'

Ankara'nın 2 ilçesi için uyarı: Bu saatlerde 'gökyüzü gürleyebilir'

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında bugün yapılacak askeri test uçuşu ile ilgili uyarıda bulundu. Modernizasyonu tamamlanan bir askeri uçak... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T10:57+0300

2025-07-04T10:57+0300

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ses

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Ankara Valiliği, modernize edilen bir askeri uçağın bugün gerçekleştireceği test uçuşu hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamaya göre, uçak 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında ses hızını aşacak.Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı ile Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur."Uçuşun, 30 bin feetin üzerinde yani yaklaşık 9 kilometre irtifada gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda yaşanabilecek sonik patlama sesi, halk arasında kısa süreli panik yaratabileceğinden dolayı önceden uyarı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/valilik-duyurdu-saat-1500te-60-saniye-boyunca-sirenler-calacak-1097593047.html

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ankara, uçak, ses