https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ankaranin-2-ilcesi-icin-uyari-bu-saatlerde-gokyuzu-gurleyebilir-1097594523.html
Ankara'nın 2 ilçesi için uyarı: Bu saatlerde 'gökyüzü gürleyebilir'
Ankara'nın 2 ilçesi için uyarı: Bu saatlerde 'gökyüzü gürleyebilir'
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında bugün yapılacak askeri test uçuşu ile ilgili uyarıda bulundu. Modernizasyonu tamamlanan bir askeri uçak... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T10:57+0300
2025-07-04T10:57+0300
2025-07-04T10:57+0300
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Ankara Valiliği, modernize edilen bir askeri uçağın bugün gerçekleştireceği test uçuşu hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamaya göre, uçak 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında ses hızını aşacak.Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı ile Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur."Uçuşun, 30 bin feetin üzerinde yani yaklaşık 9 kilometre irtifada gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda yaşanabilecek sonik patlama sesi, halk arasında kısa süreli panik yaratabileceğinden dolayı önceden uyarı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/valilik-duyurdu-saat-1500te-60-saniye-boyunca-sirenler-calacak-1097593047.html
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ankara, uçak, ses
Ankara'nın 2 ilçesi için uyarı: Bu saatlerde 'gökyüzü gürleyebilir'
Ankara Valiliği, Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında bugün yapılacak askeri test uçuşu ile ilgili uyarıda bulundu. Modernizasyonu tamamlanan bir askeri uçak, 15.00-16.00 saatleri arasında 30 bin feetin üzerinde ses hızını aşacak.
Ankara Valiliği, modernize edilen bir askeri uçağın bugün gerçekleştireceği test uçuşu hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamaya göre, uçak 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında ses hızını aşacak.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı ile Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur."
Uçuşun, 30 bin feetin üzerinde yani yaklaşık 9 kilometre irtifada gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda yaşanabilecek sonik patlama sesi, halk arasında kısa süreli panik yaratabileceğinden dolayı önceden uyarı yapıldı.