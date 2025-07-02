https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/erdogan-bu-ulkenin-kadinlarini-asla-dolgu-malzemesi-olarak-gormedik-1097531064.html
Erdoğan'dan Özel'e karikatür eleştirisi: 'Milyonların gördüğü hakareti göremiyorsun, Özgür git bir göz doktoruna görün'
Erdoğan'dan Özel'e karikatür eleştirisi: 'Milyonların gördüğü hakareti göremiyorsun, Özgür git bir göz doktoruna görün'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Almanya ziyaretini eleştirdi ve "AK Parti'yi şikâyet etmeye gitti" ifadelerini kullandı. Erdoğan Leman... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T15:20+0300
2025-07-02T15:20+0300
2025-07-02T15:59+0300
poli̇ti̇ka
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ak parti
kadın
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özgür özel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı"nda konuştu:Kadına şiddetle mücadeleÖzgür Özel'e eleştiriErdoğan'dan karikatür eleştirisi
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recep tayyip erdoğan, ak parti, kadın, chp, özgür özel
recep tayyip erdoğan, ak parti, kadın, chp, özgür özel
Erdoğan'dan Özel'e karikatür eleştirisi: 'Milyonların gördüğü hakareti göremiyorsun, Özgür git bir göz doktoruna görün'
15:20 02.07.2025 (güncellendi: 15:59 02.07.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Almanya ziyaretini eleştirdi ve "AK Parti'yi şikâyet etmeye gitti" ifadelerini kullandı. Erdoğan Leman karikatürü konusunda Özel'in açıklamasını hatırlattı ve "Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara. Göz doktoruna görün" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı"nda konuştu:
Bu ülkenin kadınlarını asla dolgu malzemesi olarak görmedik
Sıfır tolerans ilkesiyle kadına karşı şiddetle etkin biçimde mücadele ettik
Özgür neredeydi? Almanya'ya gitti. Ne yapmaya gitti? AK Parti'yi şikâyet etmeye. Bizim böyle bir derdimiz yok.
Erdoğan'dan karikatür eleştirisi
Dün çıkmış alçaklığı masum göstermek için konuşuyor. Gerçekleri çarpıtmak için 40 dereden su getiriyor. Milyonların gördüğü hakareti rezilliği göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün