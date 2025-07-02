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Erdoğan'dan Özel'e karikatür eleştirisi: 'Milyonların gördüğü hakareti göremiyorsun, Özgür git bir göz doktoruna görün'
Erdoğan'dan Özel'e karikatür eleştirisi: 'Milyonların gördüğü hakareti göremiyorsun, Özgür git bir göz doktoruna görün'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Almanya ziyaretini eleştirdi ve "AK Parti'yi şikâyet etmeye gitti" ifadelerini kullandı. Erdoğan Leman... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı"nda konuştu:Kadına şiddetle mücadeleÖzgür Özel'e eleştiriErdoğan'dan karikatür eleştirisi
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Erdoğan'dan Özel'e karikatür eleştirisi: 'Milyonların gördüğü hakareti göremiyorsun, Özgür git bir göz doktoruna görün'

15:20 02.07.2025 (güncellendi: 15:59 02.07.2025)
© TCCB / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Almanya ziyaretini eleştirdi ve "AK Parti'yi şikâyet etmeye gitti" ifadelerini kullandı. Erdoğan Leman karikatürü konusunda Özel'in açıklamasını hatırlattı ve "Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara. Göz doktoruna görün" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı"nda konuştu:
Bu ülkenin kadınlarını asla dolgu malzemesi olarak görmedik

Kadına şiddetle mücadele

Sıfır tolerans ilkesiyle kadına karşı şiddetle etkin biçimde mücadele ettik

Özgür Özel'e eleştiri

Özgür neredeydi? Almanya'ya gitti. Ne yapmaya gitti? AK Parti'yi şikâyet etmeye. Bizim böyle bir derdimiz yok.

Erdoğan'dan karikatür eleştirisi

Dün çıkmış alçaklığı masum göstermek için konuşuyor. Gerçekleri çarpıtmak için 40 dereden su getiriyor. Milyonların gördüğü hakareti rezilliği göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün
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