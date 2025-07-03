https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sigaraya-5-tl-zam-geldi-en-dusuk-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-1097581277.html
Sigaraya 5 TL zam geldi: En düşük ve en pahalı sigara ne kadar?
Sigaraya 5 TL zam geldi: En düşük ve en pahalı sigara ne kadar?
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya 5 TL zam yapıldığını açıkladı. Dündar, paylaşımında JTI sigara grubuna... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T19:37+0300
2025-07-03T19:37+0300
2025-07-03T19:37+0300
ekonomi̇
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını sosyal medyadan duyurdu.Dündar, paylaşımında "Ve sigaraya ilk zam dediğimiz gibi 5 TL zam geldi, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Zam haberi, sigara kullanıcıları arasında gündem oldu. Yeni fiyat artışının sektörde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor. JTI sigara grubunda en ucuz ürün Monte Carlo 80 TL, en pahalı ürün Xsence 96 TL olarak açıklandı.JTI Fiyat Listesi (04.07.2025 itibarıyla geçerli):Winston:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/otv-guncellendi-en-ucuz-sigaraya-11-tl-zam-geliyor-1097572577.html
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sigara, sigara paketi, sigara içmek, zam, sigaraya zam, alkol zam, ara zam, ek zam, seyyanen zam, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv muafiyeti
Sigaraya 5 TL zam geldi: En düşük ve en pahalı sigara ne kadar?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya 5 TL zam yapıldığını açıkladı. Dündar, paylaşımında JTI sigara grubuna ilk zammın yapıldığını duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını sosyal medyadan duyurdu.
Dündar, paylaşımında "Ve sigaraya ilk zam dediğimiz gibi 5 TL zam geldi, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Zam haberi, sigara kullanıcıları arasında gündem oldu. Yeni fiyat artışının sektörde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.
JTI sigara grubunda en ucuz ürün Monte Carlo 80 TL, en pahalı ürün Xsence 96 TL olarak açıklandı.
JTI Fiyat Listesi (04.07.2025 itibarıyla geçerli):
Dark Blue & Deep Blue: 85 ₺
Camel Black & White: 83 ₺
Camel Yellow & Brown: 86 ₺
Camel Yellow 100 (Gram): 195 ₺ (Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü)