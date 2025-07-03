https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sigaraya-5-tl-zam-geldi-en-dusuk-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-1097581277.html

Sigaraya 5 TL zam geldi: En düşük ve en pahalı sigara ne kadar?

Sigaraya 5 TL zam geldi: En düşük ve en pahalı sigara ne kadar?

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya 5 TL zam yapıldığını açıkladı. Dündar, paylaşımında JTI sigara grubuna... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını sosyal medyadan duyurdu.Dündar, paylaşımında "Ve sigaraya ilk zam dediğimiz gibi 5 TL zam geldi, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Zam haberi, sigara kullanıcıları arasında gündem oldu. Yeni fiyat artışının sektörde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor. JTI sigara grubunda en ucuz ürün Monte Carlo 80 TL, en pahalı ürün Xsence 96 TL olarak açıklandı.JTI Fiyat Listesi (04.07.2025 itibarıyla geçerli):Winston:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/otv-guncellendi-en-ucuz-sigaraya-11-tl-zam-geliyor-1097572577.html

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