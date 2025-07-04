https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bazi-orman-yanginlarini-pkkya-bagli-bir-grubun-ustlendigi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1097586581.html

Bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarıyla ilgili açıklama

Bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarının terör örgütü PKK'ya bağlı bir grup tarafından üstlenildiği şeklinde... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T02:03+0300

2025-07-04T02:03+0300

2025-07-04T02:04+0300

dezenformasyonla mücadele merkezi

i̇zmir

manisa

hatay

türki̇ye

orman yangını

pkk

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) orman yangınlarının PKK bağlantılı olduğuna dair içeriklerin bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmenin, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler sürerken devlet kurumlarını hedef almanın ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmanın kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutum olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

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i̇zmir

manisa

hatay

türki̇ye

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dezenformasyonla mücadele merkezi, i̇zmir, manisa, hatay, orman yangını, pkk