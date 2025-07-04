https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bazi-orman-yanginlarini-pkkya-bagli-bir-grubun-ustlendigi-iddialariyla-ilgili-aciklama-1097586581.html
Bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarıyla ilgili açıklama
Bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarının terör örgütü PKK'ya bağlı bir grup tarafından üstlenildiği şeklinde... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T02:03+0300
2025-07-04T02:03+0300
2025-07-04T02:04+0300
dezenformasyonla mücadele merkezi
i̇zmir
manisa
hatay
türki̇ye
orman yangını
pkk
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) orman yangınlarının PKK bağlantılı olduğuna dair içeriklerin bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmenin, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler sürerken devlet kurumlarını hedef almanın ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmanın kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutum olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
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i̇zmir
manisa
hatay
türki̇ye
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dezenformasyonla mücadele merkezi, i̇zmir, manisa, hatay, orman yangını, pkk
dezenformasyonla mücadele merkezi, i̇zmir, manisa, hatay, orman yangını, pkk
Bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarıyla ilgili açıklama
02:03 04.07.2025 (güncellendi: 02:04 04.07.2025)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir, Manisa ve Hatay'daki orman yangınlarının terör örgütü PKK'ya bağlı bir grup tarafından üstlenildiği şeklinde sosyal medyada yer alan iddiaların dezenformasyon örneği olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) orman yangınlarının PKK bağlantılı olduğuna dair içeriklerin bağlamı çarpıtılmış, eskiye ait ve maksatlı olarak servis edilmiş olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.
Orman yangınları üzerinden provokasyon üretmenin, halen kontrol altına alınmaya çalışılan afetler sürerken devlet kurumlarını hedef almanın ve toplumu paniğe sevk edecek sorumsuz açıklamalarda bulunmanın kamu vicdanında ve hukuk nezdinde asla kabul edilemez bir tutum olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Yapılan açık kaynak taramaları neticesinde, bu iddialara dayanak gösterilen görsel ve metnin, 10 Ekim 2020 tarihli ve terör örgütü propagandası yapan Nuçe Ciwan adlı yasa dışı bir siteden alındığı, paylaşılan içeriklerin güncel yangınlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Devletimiz, terörle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmekte, orman yangınları dahil tüm sabotaj ihtimallerini hassasiyetle soruşturmaktadır. Ancak herhangi bir bulguya dayanmayan iddiaları siyasi malzeme haline getirmek, en az yangınların kendisi kadar tehlikeli bir dezenformasyon pratiğidir."