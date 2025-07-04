https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/antalyada-rusvet-operasyonu-eski-sgk-il-muduru-ve-2-mufettis-gozaltina-alindi-1097608305.html

Antalya'da rüşvet operasyonu: Eski SGK il müdürü ve 2 müfettiş gözaltına alındı

Antalya'da rüşvet operasyonu: Eski SGK il müdürü ve 2 müfettiş gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Antalya'da SGK müfettişleri ile eski il müdürü, özel hastanelerdeki denetim eksiklerini kapatmak için rüşvet almakla suçlanıyor. 90 bin euro ile suçüstü... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T16:31+0300

2025-07-04T16:31+0300

2025-07-04T16:31+0300

türki̇ye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

rüşvet

cumhuriyet başsavcılığı

antalya

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile eski SGK İl Müdürü S.E., rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma, özel bir hastane sahibinin yaptığı şikayet üzerine başlatıldı.Kentte faaliyet gösteren iki özel hastanenin sahibi H.U., savcılığa verdiği dilekçede, SGK müfettişleri E.Ö. ve M.A.B.'nin denetimlerde eksiklikler tespit ettiğini ve bu nedenle “40-50 milyon lira ceza keseceklerini” söylediklerini iddia etti.Eski müdür devreye girdi, rüşvet talebi geldiH.U.’nun beyanına göre, SGK’nın eski İl Müdürü S.E. daha sonra sürece dahil oldu. Hastane sahibinden, cezanın göz ardı edilmesi karşılığında 120 bin euro rüşvet talep edildiği öne sürüldü. H.U., bu talebin ardından hem müfettişler hem de eski il müdürü hakkında şikayetçi oldu.Teknik takip ve suçüstü operasyonuİddiaların ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Planlı operasyon kapsamında, seri numaraları önceden belirlenmiş 90 bin euro ile şüpheliler suçüstü yakalandı.Soruşturma dosyasına giren ses kayıtlarında, eski SGK İl Müdürü S.E.'nin hastane sahibi H.U. ile yaptığı görüşmeler dikkat çekti. Kayıtlarda S.E.'nin şu ifadeleri yer aldı:"Beş yüz kişi desen 40 bin liradan 20 milyon yapar. Bizim bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım. Hadi ondan değil, biz kendimiz indirin yapalım, hani 120 yerine 90 isteyelim. Bunu bitirelim diyorlar."

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), rüşvet, cumhuriyet başsavcılığı, antalya