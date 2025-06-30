https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/asiri-sicaklar-avrupayi-felc-etti-ispanya-ve-portekiz-rekor-kirdi-yanginlar-cogaldi-1097469141.html
Aşırı sıcaklar Avrupa’yı felç etti: İspanya ve Portekiz rekor kırdı, yangınlar çoğaldı
Aşırı sıcaklar Avrupa’yı felç etti: İspanya ve Portekiz rekor kırdı, yangınlar çoğaldı
Sputnik Türkiye
Avrupa genelinde ölümcül sıcak hava dalgası etkisini artırırken, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede rekor sıcaklıklar kaydedildi. İspanya’nın... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T19:23+0300
2025-06-30T19:23+0300
2025-06-30T19:23+0300
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Avrupa genelinde etkisini artıran ölümcül sıcak hava dalgası, rekor sıcaklıklar, orman yangınları, tahliyeler ve sağlık riskleriyle kıtayı alarma geçirdi.İspanya ve Portekiz’de sıcaklıklar 46°C’yi aşarak Haziran ayı rekorlarını kırarken, birçok bölgede kırmızı alarm verildi. Türkiye, Yunanistan ve Fransa’da çıkan orman yangınları binlerce kişinin tahliyesine neden oldu. Akdeniz’in deniz suyu sıcaklığı da tarihi rekor kırarken, istilacı zehirli balık türlerinin kıyılarda görülmeye başlandığı bildirildi. Uzmanlar, sıcaklık artışlarının fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-duyurdu-yangindan-etkilenenlere-hane-basina-162-bin-tl-verilecek-1097466337.html
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avrupa, portekiz, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcak çarpması
avrupa, portekiz, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcak çarpması
Aşırı sıcaklar Avrupa’yı felç etti: İspanya ve Portekiz rekor kırdı, yangınlar çoğaldı
Avrupa genelinde ölümcül sıcak hava dalgası etkisini artırırken, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede rekor sıcaklıklar kaydedildi. İspanya’nın güneyinde hava sıcaklığı 46°C’ye ulaşarak Haziran ayı için tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Portekiz’in Mora kentinde ise 46.6°C ile yeni bir Haziran sıcaklık rekoru kırıldı.
Avrupa genelinde etkisini artıran ölümcül sıcak hava dalgası, rekor sıcaklıklar, orman yangınları, tahliyeler ve sağlık riskleriyle kıtayı alarma geçirdi.
İspanya ve Portekiz’de sıcaklıklar 46°C’yi aşarak Haziran ayı rekorlarını kırarken, birçok bölgede kırmızı alarm verildi. Türkiye, Yunanistan ve Fransa’da çıkan orman yangınları binlerce kişinin tahliyesine neden oldu.
Akdeniz’in deniz suyu sıcaklığı da tarihi rekor kırarken, istilacı zehirli balık türlerinin kıyılarda görülmeye başlandığı bildirildi. Uzmanlar, sıcaklık artışlarının fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.