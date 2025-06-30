https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/asiri-sicaklar-avrupayi-felc-etti-ispanya-ve-portekiz-rekor-kirdi-yanginlar-cogaldi-1097469141.html

Aşırı sıcaklar Avrupa’yı felç etti: İspanya ve Portekiz rekor kırdı, yangınlar çoğaldı

Aşırı sıcaklar Avrupa’yı felç etti: İspanya ve Portekiz rekor kırdı, yangınlar çoğaldı

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde ölümcül sıcak hava dalgası etkisini artırırken, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede rekor sıcaklıklar kaydedildi. İspanya’nın... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T19:23+0300

2025-06-30T19:23+0300

2025-06-30T19:23+0300

dünya

avrupa

portekiz

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın alarmı

yangın felaketi

sıcak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/10/1074681703_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4012cd053a59488f25e49a346e241ff0.jpg

Avrupa genelinde etkisini artıran ölümcül sıcak hava dalgası, rekor sıcaklıklar, orman yangınları, tahliyeler ve sağlık riskleriyle kıtayı alarma geçirdi.İspanya ve Portekiz’de sıcaklıklar 46°C’yi aşarak Haziran ayı rekorlarını kırarken, birçok bölgede kırmızı alarm verildi. Türkiye, Yunanistan ve Fransa’da çıkan orman yangınları binlerce kişinin tahliyesine neden oldu. Akdeniz’in deniz suyu sıcaklığı da tarihi rekor kırarken, istilacı zehirli balık türlerinin kıyılarda görülmeye başlandığı bildirildi. Uzmanlar, sıcaklık artışlarının fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-duyurdu-yangindan-etkilenenlere-hane-basina-162-bin-tl-verilecek-1097466337.html

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, portekiz, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcak çarpması