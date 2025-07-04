https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/6-il-icin-firtina-alarmi-meteoroloji-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-yapti-1097604231.html
6 il için fırtına alarmı: Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı
6 il için fırtına alarmı: Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu’da yer alan 6 il için kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, olası olumsuzluklara... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T15:21+0300
2025-07-04T15:21+0300
2025-07-04T15:21+0300
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güneydoğu anadolu bölgesi
diyarbakır
meteoroloji
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenen kuvvetli rüzgar ve yerel fırtınalara karşı vatandaşları uyardı.Açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde zaman zaman saate 60-80 km hızla esecek rüzgarlar ve yerel fırtınalar görülebileceği belirtildi.Olası tehlikelere dikkatMeteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar nedeniyle şu tür olumsuzlukların yaşanabileceğini ifade etti:Vatandaşlardan bu durumlara karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça açık alanlarda bulunmamaları istendi.Bugün ve yarın etkili olacakYapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması, yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Özellikle açık arazilerde bulunan sürücülere dikkatli araç kullanmaları ve olumsuz hava koşullarına göre hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.Hava durumu güncellemeleri için vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip etmesi öneriliyor. Bölgedeki belediye ve valilikler de yerel duyurularla halkı bilgilendirmeye devam ediyor.
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güneydoğu anadolu, güneydoğu anadolu bölgesi, diyarbakır, meteoroloji, batman
6 il için fırtına alarmı: Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu’da yer alan 6 il için kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenen kuvvetli rüzgar ve yerel fırtınalara karşı vatandaşları uyardı.
Açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde zaman zaman saate 60-80 km hızla esecek rüzgarlar ve yerel fırtınalar görülebileceği belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar nedeniyle şu tür olumsuzlukların yaşanabileceğini ifade etti:
İnşaat alanlarında malzeme savrulması
Enerji ve iletişim hatlarında kesinti riski
Vatandaşlardan bu durumlara karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça açık alanlarda bulunmamaları istendi.
Bugün ve yarın etkili olacak
Yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması, yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Özellikle açık arazilerde bulunan sürücülere dikkatli araç kullanmaları ve olumsuz hava koşullarına göre hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.
Hava durumu güncellemeleri için vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip etmesi öneriliyor. Bölgedeki belediye ve valilikler de yerel duyurularla halkı bilgilendirmeye devam ediyor.