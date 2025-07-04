https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/afganistan-meselesinin-cozumundeki-rolu-icin-rusyaya-minnettariz-1097614634.html
‘Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için Rusya'ya minnettarız’
‘Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için Rusya'ya minnettarız’
Sputnik Türkiye
Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şaheen, Rusya’ya Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için minnettar olduklarını... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T20:20+0300
2025-07-04T20:20+0300
2025-07-04T20:18+0300
dünya
afganistan
rusya
moskova
ortadoğu
zamir kabulov
rusya dışişleri bakanlığı
nato
katar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097614458_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_1aacbc210b3678bc6673f0a49385b9eb.jpg
Rusya’nın Afganistan İslam Emirliği'ni (IEA) resmi olarak tanımasını Sputnik’e değerleniren Şaheen, Moskova'ya hem NATO'nun Afganistan'ı işgali sırasında oynadığı olumlu rol için hem de şu anda IEA'yı resmi olarak tanıdığını beyan etmesi nedeniyle minettar olduklarını söyledi.Şaheen, “Moskova'ya hem Afganistan'ın NATO güçleri tarafından işgali sırasında oynadığı olumlu rol, hem de şimdi IEA'yı tanıdığını açıklamasından dolayı minnettarız” dedi.Rusya'nın Afganistan'da barışçıl çözüm için birçok konferansa ev sahipliği yaptığını anımsatan Afgan diplomat, şöyle devam etti:Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova'nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını doğruladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusyanin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-moskova-afganistan-islam-emirligini-resmen-tanidi-1097583991.html
afganistan
rusya
moskova
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097614458_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_a57cfa01d8f1e6590905687ceeba07da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afganistan, rusya, moskova, ortadoğu, zamir kabulov, rusya dışişleri bakanlığı, nato, katar
afganistan, rusya, moskova, ortadoğu, zamir kabulov, rusya dışişleri bakanlığı, nato, katar
‘Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için Rusya'ya minnettarız’
Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şaheen, Rusya’ya Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için minnettar olduklarını ifade etti.
Rusya’nın Afganistan İslam Emirliği'ni (IEA) resmi olarak tanımasını Sputnik’e değerleniren Şaheen, Moskova'ya hem NATO'nun Afganistan'ı işgali sırasında oynadığı olumlu rol için hem de şu anda IEA'yı resmi olarak tanıdığını beyan etmesi nedeniyle minettar olduklarını söyledi.
Şaheen, “Moskova'ya hem Afganistan'ın NATO güçleri tarafından işgali sırasında oynadığı olumlu rol, hem de şimdi IEA'yı tanıdığını açıklamasından dolayı minnettarız” dedi.
Rusya'nın Afganistan'da barışçıl çözüm için birçok konferansa ev sahipliği yaptığını anımsatan Afgan diplomat, şöyle devam etti:
IEA'nın tanınması, her iki ülkeninçıkarları açısından, ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik doğru ve önemli bir adımdır. Afganistan meselesinin çözümüne yönelik müzakerelere en başından beri doğrudan katıldığım için Rusya'nın oynadığı rolün önemini daha iyi anlıyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ediyoruz.
Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova'nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını doğruladığını belirtmişti.