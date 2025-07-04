https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/afganistan-meselesinin-cozumundeki-rolu-icin-rusyaya-minnettariz-1097614634.html

‘Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için Rusya'ya minnettarız’

‘Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için Rusya'ya minnettarız’

Sputnik Türkiye

Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şaheen, Rusya’ya Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için minnettar olduklarını... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T20:20+0300

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moskova

ortadoğu

zamir kabulov

rusya dışişleri bakanlığı

nato

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Rusya’nın Afganistan İslam Emirliği'ni (IEA) resmi olarak tanımasını Sputnik’e değerleniren Şaheen, Moskova'ya hem NATO'nun Afganistan'ı işgali sırasında oynadığı olumlu rol için hem de şu anda IEA'yı resmi olarak tanıdığını beyan etmesi nedeniyle minettar olduklarını söyledi.Şaheen, “Moskova'ya hem Afganistan'ın NATO güçleri tarafından işgali sırasında oynadığı olumlu rol, hem de şimdi IEA'yı tanıdığını açıklamasından dolayı minnettarız” dedi.Rusya'nın Afganistan'da barışçıl çözüm için birçok konferansa ev sahipliği yaptığını anımsatan Afgan diplomat, şöyle devam etti:Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova'nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını doğruladığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusyanin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-moskova-afganistan-islam-emirligini-resmen-tanidi-1097583991.html

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afganistan, rusya, moskova, ortadoğu, zamir kabulov, rusya dışişleri bakanlığı, nato, katar