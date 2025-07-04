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‘Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için Rusya'ya minnettarız’
‘Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için Rusya'ya minnettarız’
Sputnik Türkiye
Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şaheen, Rusya’ya Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için minnettar olduklarını... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Afganistan İslam Emirliği'ni (IEA) resmi olarak tanımasını Sputnik’e değerleniren Şaheen, Moskova'ya hem NATO'nun Afganistan'ı işgali sırasında oynadığı olumlu rol için hem de şu anda IEA'yı resmi olarak tanıdığını beyan etmesi nedeniyle minettar olduklarını söyledi.Şaheen, “Moskova'ya hem Afganistan'ın NATO güçleri tarafından işgali sırasında oynadığı olumlu rol, hem de şimdi IEA'yı tanıdığını açıklamasından dolayı minnettarız” dedi.Rusya'nın Afganistan'da barışçıl çözüm için birçok konferansa ev sahipliği yaptığını anımsatan Afgan diplomat, şöyle devam etti:Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova'nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını doğruladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusyanin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-moskova-afganistan-islam-emirligini-resmen-tanidi-1097583991.html
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‘Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için Rusya'ya minnettarız’

20:20 04.07.2025
Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şaheen,
Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şaheen, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şaheen, Rusya’ya Afganistan meselesinin çözümündeki rolü için minnettar olduklarını ifade etti.
Rusya’nın Afganistan İslam Emirliği'ni (IEA) resmi olarak tanımasını Sputnik’e değerleniren Şaheen, Moskova'ya hem NATO'nun Afganistan'ı işgali sırasında oynadığı olumlu rol için hem de şu anda IEA'yı resmi olarak tanıdığını beyan etmesi nedeniyle minettar olduklarını söyledi.
Şaheen, “Moskova'ya hem Afganistan'ın NATO güçleri tarafından işgali sırasında oynadığı olumlu rol, hem de şimdi IEA'yı tanıdığını açıklamasından dolayı minnettarız” dedi.
Rusya'nın Afganistan'da barışçıl çözüm için birçok konferansa ev sahipliği yaptığını anımsatan Afgan diplomat, şöyle devam etti:

IEA'nın tanınması, her iki ülkeninçıkarları açısından, ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik doğru ve önemli bir adımdır. Afganistan meselesinin çözümüne yönelik müzakerelere en başından beri doğrudan katıldığım için Rusya'nın oynadığı rolün önemini daha iyi anlıyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ediyoruz.

Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova'nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını doğruladığını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Moskova Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdı
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