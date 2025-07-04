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Abdulkadir Selvi: PKK’nın silah bırakma süreci başlıyor ya da başladı
Abdulkadir Selvi: PKK’nın silah bırakma süreci başlıyor ya da başladı
Sputnik Türkiye
Hürrişyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı ve "PKK’nın silah bırakma süreci başlıyor. Ya da başladı" dedi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Abdulkadir Selvi PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son durumu özetledi.'PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili süreç başlıyor.' diyen Selvi, "Yazın sıcak gündeminde en çok takip edeceğimiz konulardan biri PKK’nın silah bırakması olacak. Birileri inanmasa da PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili takvim işlemeye başladı" dedi.
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pkk silah bırakma
pkk silah bırakma

Abdulkadir Selvi: PKK’nın silah bırakma süreci başlıyor ya da başladı

11:02 04.07.2025
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© DHA
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Hürrişyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı ve "PKK’nın silah bırakma süreci başlıyor. Ya da başladı" dedi.
Abdulkadir Selvi PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son durumu özetledi.
'PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili süreç başlıyor.' diyen Selvi, "Yazın sıcak gündeminde en çok takip edeceğimiz konulardan biri PKK’nın silah bırakması olacak. Birileri inanmasa da PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili takvim işlemeye başladı" dedi.

Ayrıca, PKK’nın silah bırakması kadar önemli olan bir nokta da sürecin yönetilmesi. Habur’da yaşananların ne kadar zarar verdiği unutulmamalı. Bir yandan PKK’nın silah bırakması sağlanacak diğer yandan terör örgütü mensuplarının entegrasyonu gerçekleştirilecek, bütün bunlar sağlanırken bu sürecin Türk sorununu tahrik etmemesine özen gösterilecek. MİT bu süreci çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Devletimizin kapasitesi bunu yönetmeye müsait. Ama burası İngiltere ya da İspanya değil. İngilizler, İRA sorununu ABD desteğiyle çözdü. İspanyollar, ETA’yı tasfiyeyi başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirdi. Biz bu süreci Avrupa’nın göbeğinde değil, dünyanın istihbarat servislerinin cirit attığı, bir savaşın bitmeden diğerinin başladığı kan ve ateş ortasındaki Ortadoğu’da başarıyoruz. Bir hafta önce İran füzeleri, İsrail savaş uçakları ve Amerikan bombardımanıyla İsrail-İran savaşı yaşanıyordu. Şu günü, saat şunda bir grup PKK’lı silah bırakacak gibi ayrıntılara girmek istemiyorum. PKK’nın yayın organları Öcalan’ın silah bırakma konusunda yeni bir çağrı daha yapacağını söylüyorlar. Biz İsrail, İran savaşıyla ya da CHP Kurultayı’yla uğraşırken birileri çalışıyordu. Sadece şunu söyleyebilirim. PKK’nın silah bırakma süreci başlıyor. Ya da başladı.

İbrahim kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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