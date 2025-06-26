https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ufc-yildizi-charles-oliveiranin-kilo-verme-sureci-tartisma-yaratti-kilo-kesme-nedir-1097374059.html
UFC yıldızı Charles Oliveira’nın kilo verme süreci tartışma yarattı: Kilo kesme nedir?
UFC yıldızı Charles Oliveira’nın kilo verme süreci tartışma yarattı: Kilo kesme nedir?
Sputnik Türkiye
UFC 317 öncesi tartıya çıkmaya hazırlanan Brezilyalı dövüşçü Charles Oliveira’nın kilo verme sürecine dair ortaya çıkan görüntüler, MMA dünyasında gündem oldu... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T23:50+0300
2025-06-26T23:50+0300
2025-06-26T23:54+0300
dünya
ultimate fighting championship (ufc)
abd
brezilya
kilo
kilo verme
kilo vermek
kilo kontrolü
boks
türkiye boks federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097373727_0:436:828:902_1920x0_80_0_0_82d16ac43bcfef71ad6330018d574d6e.jpg
UFC 317 öncesi Charles Oliveira’nın kilo verme sürecindeki zor anları ortaya çıktı.Antrenörü Diego Lima’nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, ekibin Oliveira’nın etrafında dua ettiği ve dövüşçünün battaniyelere sarılarak terlemeye çalıştığı görüldü. Lima, paylaşımında, “Bu anları yaşadığımız ve Tanrı’nın bize güç verdiğini hissettiğimiz için minnettarız” ifadelerine yer verdi.Daha önce tüy sıklette dövüşen ve rakibi Ilia Topuria’dan fiziksel olarak daha iri olan Oliveira’nın 70.3 kg'a ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettiği belirtildi. Topuria'nın ekibinden Josep Caballero "Futbolda kimse Şampiyonlar Ligi finalinden bir gün önce yemek yememeyi, susuz kalmayı hayal bile edemez. Ama bu, MMA dövüşçülerinin yılda birkaç kez yaşadığı bir gerçek" dedi.Kilo kesme nedir?Kilo verme süreci nedeniyle dövüşçülerin kendilerini susuz bıraktığı, saunada egzersiz yaptığı ve sağlıklarını ciddi şekilde riske attığı kilo kesme olarak adlandırılan bu süreç uzmanlar tarafından tepki çekiyor. Kilo kesme (İngilizcesi: weight cutting), özellikle dövüş sporlarında (UFC, boks, güreş vb.) sporcuların maçtan önce belirlenen sıklet limitine inmek için kısa sürede vücut ağırlığını düşürme işlemine verilen isim olarak bilinir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yol-verme-kavgasinda-boksore-denk-geldi-otoyol-ringe-dondu-kozlar-paylasildi-1091981980.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097373727_0:266:828:887_1920x0_80_0_0_9c6384a106fe017e5ceeff3fc1eb4aca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ultimate fighting championship (ufc), abd, brezilya, kilo, kilo verme, kilo vermek, kilo kontrolü, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
ultimate fighting championship (ufc), abd, brezilya, kilo, kilo verme, kilo vermek, kilo kontrolü, boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
UFC yıldızı Charles Oliveira’nın kilo verme süreci tartışma yarattı: Kilo kesme nedir?
23:50 26.06.2025 (güncellendi: 23:54 26.06.2025)
UFC 317 öncesi tartıya çıkmaya hazırlanan Brezilyalı dövüşçü Charles Oliveira’nın kilo verme sürecine dair ortaya çıkan görüntüler, MMA dünyasında gündem oldu. Chute Boxe takımı ve sevdikleri tarafından çevrelenen Oliveira'nın, hafif sıklet (70 kg) sınırını tutturabilmek için yaşadığı zorluklar kameralara yansıdı.
UFC 317 öncesi Charles Oliveira’nın kilo verme sürecindeki zor anları ortaya çıktı.
Antrenörü Diego Lima’nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, ekibin Oliveira’nın etrafında dua ettiği ve dövüşçünün battaniyelere sarılarak terlemeye çalıştığı görüldü. Lima, paylaşımında, “Bu anları yaşadığımız ve Tanrı’nın bize güç verdiğini hissettiğimiz için minnettarız” ifadelerine yer verdi.
Daha önce tüy sıklette dövüşen ve rakibi Ilia Topuria’dan fiziksel olarak daha iri olan Oliveira’nın 70.3 kg'a ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettiği belirtildi. Topuria'nın ekibinden Josep Caballero "Futbolda kimse Şampiyonlar Ligi finalinden bir gün önce yemek yememeyi, susuz kalmayı hayal bile edemez. Ama bu, MMA dövüşçülerinin yılda birkaç kez yaşadığı bir gerçek" dedi.
Kilo verme süreci nedeniyle dövüşçülerin kendilerini susuz bıraktığı, saunada egzersiz yaptığı ve sağlıklarını ciddi şekilde riske attığı kilo kesme olarak adlandırılan bu süreç uzmanlar tarafından tepki çekiyor.
Kilo kesme (İngilizcesi: weight cutting), özellikle dövüş sporlarında (UFC, boks, güreş vb.) sporcuların maçtan önce belirlenen sıklet limitine inmek için kısa sürede vücut ağırlığını düşürme işlemine verilen isim olarak bilinir.