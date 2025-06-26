https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ufc-yildizi-charles-oliveiranin-kilo-verme-sureci-tartisma-yaratti-kilo-kesme-nedir-1097374059.html

UFC yıldızı Charles Oliveira’nın kilo verme süreci tartışma yarattı: Kilo kesme nedir?

UFC yıldızı Charles Oliveira’nın kilo verme süreci tartışma yarattı: Kilo kesme nedir?

Sputnik Türkiye

UFC 317 öncesi tartıya çıkmaya hazırlanan Brezilyalı dövüşçü Charles Oliveira’nın kilo verme sürecine dair ortaya çıkan görüntüler, MMA dünyasında gündem oldu... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

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UFC 317 öncesi Charles Oliveira’nın kilo verme sürecindeki zor anları ortaya çıktı.Antrenörü Diego Lima’nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, ekibin Oliveira’nın etrafında dua ettiği ve dövüşçünün battaniyelere sarılarak terlemeye çalıştığı görüldü. Lima, paylaşımında, “Bu anları yaşadığımız ve Tanrı’nın bize güç verdiğini hissettiğimiz için minnettarız” ifadelerine yer verdi.Daha önce tüy sıklette dövüşen ve rakibi Ilia Topuria’dan fiziksel olarak daha iri olan Oliveira’nın 70.3 kg'a ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ettiği belirtildi. Topuria'nın ekibinden Josep Caballero "Futbolda kimse Şampiyonlar Ligi finalinden bir gün önce yemek yememeyi, susuz kalmayı hayal bile edemez. Ama bu, MMA dövüşçülerinin yılda birkaç kez yaşadığı bir gerçek" dedi.Kilo kesme nedir?Kilo verme süreci nedeniyle dövüşçülerin kendilerini susuz bıraktığı, saunada egzersiz yaptığı ve sağlıklarını ciddi şekilde riske attığı kilo kesme olarak adlandırılan bu süreç uzmanlar tarafından tepki çekiyor. Kilo kesme (İngilizcesi: weight cutting), özellikle dövüş sporlarında (UFC, boks, güreş vb.) sporcuların maçtan önce belirlenen sıklet limitine inmek için kısa sürede vücut ağırlığını düşürme işlemine verilen isim olarak bilinir.

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