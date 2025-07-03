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Zam öncesi hangi banka emekli promosyon kampanyasında ne kadar veriyor?
Zam öncesi hangi banka emekli promosyon kampanyasında ne kadar veriyor?
Sputnik Türkiye
Emekli maaşı promosyonları Temmuz 2025 itibarıyla yeniden gündemde. Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti, VakıfBank ve diğer bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödüyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
2025-07-03T07:46+0300
2025-07-03T07:46+0300
yaşam
emekli maaş promosyonu
emekli maaş farkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aba2ee8a977ba943228591fea0594f4.jpg
Enflasyon farkı açıklanmaya yakın emekliler, maaş promosyonları için bankaların sunduğu tekliflere yönelmeye başladı. Bankaların emekli promosyon tutarları arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Özellikle Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer özel/kamu bankalarının 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla sunduğu promosyon miktarları merak ediliyor.27 bine kadar çıkıyorBankadan bankaya güncel emekli promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda ödeme 12 bin TL bazılarında 27 bin TL’ye kadar çıkıyor.15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenler, 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL ve emekli aylığı 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere 8.000 TL ye varan ek promosyon sunuluyor. Garanti Bankası emekli maaşı promosyon kampanyası dahilinde maaşını Garanti BBVA’dan alanlar, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatından yararlanıyor. TEB'den yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" ifadeleri yer aldı. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan promosyon ödeniyor. Kampanya 31 Ağustos'ta bitiyor. Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.Halkbank ise maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödeniyor.
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2025 emekli promosyonu, temmuz emekli promosyon kampanyası, en yüksek emekli promosyonu hangi banka, sgk emekli maaşı promosyonu, yapı kredi promosyon tutarı, denizbank emekli promosyonu, ziraat bankası temmuz kampanyası, vakıfbank 27 bin tl promosyon, garanti bbva emekli kampanyası, akbank 17.500 tl promosyon, halkbank emekli promosyonu, teb emekli maaşı kampanyası, 2025 emekli maaş zammı, emekli maaşı banka promosyonları
2025 emekli promosyonu, temmuz emekli promosyon kampanyası, en yüksek emekli promosyonu hangi banka, sgk emekli maaşı promosyonu, yapı kredi promosyon tutarı, denizbank emekli promosyonu, ziraat bankası temmuz kampanyası, vakıfbank 27 bin tl promosyon, garanti bbva emekli kampanyası, akbank 17.500 tl promosyon, halkbank emekli promosyonu, teb emekli maaşı kampanyası, 2025 emekli maaş zammı, emekli maaşı banka promosyonları

Zam öncesi hangi banka emekli promosyon kampanyasında ne kadar veriyor?

07:46 03.07.2025
© AAEn düşük emekli maaşı
En düşük emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA
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Temmuz ayının ilk haftasına girilirken emekli promosyon kampanyaları yeniden gündemde. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Bu fark doğrultusunda yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Halihazırda hangi banka emekli promosyonunda ne kadar veriyor?
Enflasyon farkı açıklanmaya yakın emekliler, maaş promosyonları için bankaların sunduğu tekliflere yönelmeye başladı. Bankaların emekli promosyon tutarları arasında önemli farklılıklar bulunuyor.
Özellikle Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer özel/kamu bankalarının 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla sunduğu promosyon miktarları merak ediliyor.

27 bine kadar çıkıyor

Bankadan bankaya güncel emekli promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda ödeme 12 bin TL bazılarında 27 bin TL’ye kadar çıkıyor.
15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenler, 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL ve emekli aylığı 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere 8.000 TL ye varan ek promosyon sunuluyor.
Garanti Bankası emekli maaşı promosyon kampanyası dahilinde maaşını Garanti BBVA’dan alanlar, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatından yararlanıyor.
TEB'den yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" ifadeleri yer aldı.
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan promosyon ödeniyor. Kampanya 31 Ağustos'ta bitiyor.
Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
Halkbank ise maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödeniyor.
En düşük emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
EKONOMİ
En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi
1 Temmuz, 10:05
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