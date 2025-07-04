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2025-DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
2025-DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
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ÖSYM, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.Sonuçlar nasıl sorgulanır?Yerleştirme sonuçlarına erişmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilir.Tercih süreci 24-30 Haziran arasında gerçekleştirildi2025-DUS kapsamında yapılan tercih işlemleri, 24 Haziran'da başladı ve 30 Haziran 2025'te sona erdi. Bu süre zarfında adaylar, uzmanlık eğitimi almak istedikleri kurumları ÖSYM tercih sistemi üzerinden belirleyerek başvurularını yaptı.DUS nedir, kimler katılabilir?Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Türkiye’de diş hekimliği alanında uzmanlık yapmak isteyen mezunlar için düzenlenir. Adayların başarılı olabilmesi için hem yazılı sınav puanı hem de tercih sıralamaları dikkate alınarak yerleştirme yapılır.Yerleşen adaylar ne yapmalı?DUS sonuçlarına göre bir kuruma yerleşen adayların:
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ösym, yerleştirme, sınav, açıklama
ösym, yerleştirme, sınav, açıklama

2025-DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

17:09 04.07.2025
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ÖSYM, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Yerleştirme sonuçlarına erişmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilir.

Tercih süreci 24-30 Haziran arasında gerçekleştirildi

2025-DUS kapsamında yapılan tercih işlemleri, 24 Haziran'da başladı ve 30 Haziran 2025'te sona erdi. Bu süre zarfında adaylar, uzmanlık eğitimi almak istedikleri kurumları ÖSYM tercih sistemi üzerinden belirleyerek başvurularını yaptı.

DUS nedir, kimler katılabilir?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Türkiye’de diş hekimliği alanında uzmanlık yapmak isteyen mezunlar için düzenlenir. Adayların başarılı olabilmesi için hem yazılı sınav puanı hem de tercih sıralamaları dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

Yerleşen adaylar ne yapmalı?

DUS sonuçlarına göre bir kuruma yerleşen adayların:
İlgili eğitim kurumunun açıklamalarını takip etmesi,
Kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlaması,
Belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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