https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bilsem-2025-sonuclari-aciklandi-kayitlar-ne-zaman-1097608932.html
BİLSEM 2025 sonuçları açıklandı: Kayıtlar ne zaman?
BİLSEM 2025 sonuçları açıklandı: Kayıtlar ne zaman?
Sputnik Türkiye
MEB BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yapılan değerlendirme sonrası, sonuçlara meb.gov.tr... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T16:39+0300
2025-07-04T16:39+0300
2025-07-04T16:39+0300
türki̇ye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
bi̇lsem
sonuç
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için yürütülen öğrenci tanılama sürecinin bireysel değerlendirme aşamasına dair sonuçları açıkladı. Aday öğrenciler, meb.gov.tr üzerinden sorgulama ekranına erişerek sonuçlarını öğrenebilecek.Bakanlık açıklamasına göre, bireysel değerlendirmeler, 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, öğrencilerin yetenek alanlarına göre gerçekleştirildi. Bu aşama, BİLSEM yerleştirme sürecinin en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor.MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı?Öğrenciler ve veliler, sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama ekranı, ana sayfa üzerinde ilgili bağlantılar aracılığıyla erişime açık durumda.Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, başvurularını 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Bakanlık tarafından aktif hale getirilen e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirebilecek. İtirazların elektronik ortamda yapılması, sürecin hızlı ve şeffaf yürütülmesini sağlayacak.BİLSEM kayıtları ne zaman?Bireysel değerlendirme sonucunda BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci, 28 Temmuz’da başlayacak. Kayıtlar 29 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), bi̇lsem, sonuç
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), bi̇lsem, sonuç
BİLSEM 2025 sonuçları açıklandı: Kayıtlar ne zaman?
MEB BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yapılan değerlendirme sonrası, sonuçlara meb.gov.tr üzerinden ulaşılabilir. Kayıt işlemleri 28 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İtiraz süreci ise 7-11 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için yürütülen öğrenci tanılama sürecinin bireysel değerlendirme aşamasına dair sonuçları açıkladı. Aday öğrenciler, meb.gov.tr üzerinden sorgulama ekranına erişerek sonuçlarını öğrenebilecek.
Bakanlık açıklamasına göre, bireysel değerlendirmeler, 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, öğrencilerin yetenek alanlarına göre gerçekleştirildi. Bu aşama, BİLSEM yerleştirme sürecinin en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor.
MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
Öğrenciler ve veliler, sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr
üzerinden ulaşabilecek. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama ekranı
, ana sayfa üzerinde ilgili bağlantılar aracılığıyla erişime açık durumda.
Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, başvurularını 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Bakanlık tarafından aktif hale getirilen e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirebilecek. İtirazların elektronik ortamda yapılması, sürecin hızlı ve şeffaf yürütülmesini sağlayacak.
BİLSEM kayıtları ne zaman?
Bireysel değerlendirme sonucunda BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci, 28 Temmuz’da başlayacak. Kayıtlar 29 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.