https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bilsem-2025-sonuclari-aciklandi-kayitlar-ne-zaman-1097608932.html

BİLSEM 2025 sonuçları açıklandı: Kayıtlar ne zaman?

BİLSEM 2025 sonuçları açıklandı: Kayıtlar ne zaman?

Sputnik Türkiye

MEB BİLSEM 2025 bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yapılan değerlendirme sonrası, sonuçlara meb.gov.tr... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T16:39+0300

2025-07-04T16:39+0300

2025-07-04T16:39+0300

türki̇ye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

bi̇lsem

sonuç

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için yürütülen öğrenci tanılama sürecinin bireysel değerlendirme aşamasına dair sonuçları açıkladı. Aday öğrenciler, meb.gov.tr üzerinden sorgulama ekranına erişerek sonuçlarını öğrenebilecek.Bakanlık açıklamasına göre, bireysel değerlendirmeler, 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, öğrencilerin yetenek alanlarına göre gerçekleştirildi. Bu aşama, BİLSEM yerleştirme sürecinin en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor.MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı?Öğrenciler ve veliler, sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama ekranı, ana sayfa üzerinde ilgili bağlantılar aracılığıyla erişime açık durumda.Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, başvurularını 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Bakanlık tarafından aktif hale getirilen e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirebilecek. İtirazların elektronik ortamda yapılması, sürecin hızlı ve şeffaf yürütülmesini sağlayacak.BİLSEM kayıtları ne zaman?Bireysel değerlendirme sonucunda BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci, 28 Temmuz’da başlayacak. Kayıtlar 29 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.

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Sputnik Türkiye

meb, milli eğitim bakanlığı (meb), bi̇lsem, sonuç