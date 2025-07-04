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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan öğrenci, 'Türk milletini ve devletin kurumlarını aşağılama' suçundan gözaltına alındı. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T12:19+0300
2025-07-04T12:19+0300
2025-07-04T12:19+0300
türki̇ye
boğaziçi üniversitesi
gözaltı
gözaltı kararı
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan öğrenci, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.İki suçtan gözaltına alındıBoğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyoloji Bölümü yandal öğrencisi D.D'nin yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği tespit edildi.Hakkında soruşturma başlatılan D.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüpheli D.D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/eski-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyer-dahil-99-kisiye-tutuklama-talebi-1097599345.html
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boğaziçi üniversitesi, gözaltı, gözaltı kararı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
boğaziçi üniversitesi, gözaltı, gözaltı kararı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan öğrenci, 'Türk milletini ve devletin kurumlarını aşağılama' suçundan gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan öğrenci, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
İki suçtan gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyoloji Bölümü yandal öğrencisi D.D'nin yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği tespit edildi.
Hakkında soruşturma başlatılan D.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli D.D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.