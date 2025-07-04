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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtmıştı: Gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan öğrenci, 'Türk milletini ve devletin kurumlarını aşağılama' suçundan gözaltına alındı. 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T12:19+0300

2025-07-04T12:19+0300

2025-07-04T12:19+0300

türki̇ye

boğaziçi üniversitesi

gözaltı

gözaltı kararı

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan öğrenci, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.İki suçtan gözaltına alındıBoğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyoloji Bölümü yandal öğrencisi D.D'nin yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği tespit edildi.Hakkında soruşturma başlatılan D.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüpheli D.D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. ​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/eski-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyer-dahil-99-kisiye-tutuklama-talebi-1097599345.html

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boğaziçi üniversitesi, gözaltı, gözaltı kararı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama