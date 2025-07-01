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En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi
En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T10:05+0300
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ekonomi̇
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.En düşük emekli aylığı artacak mı?Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:
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bakan işıkhan'dan en düşük emekli maaşı müjdesi
bakan işıkhan'dan en düşük emekli maaşı müjdesi

En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi

10:05 01.07.2025 (güncellendi: 10:19 01.07.2025)
© AAEn düşük emekli maaşı
En düşük emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

En düşük emekli aylığı artacak mı?

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:
"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

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