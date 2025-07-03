https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/zaharova-bazi-gucler-moskova-ve-bakunun-stratejik-muttefikliginden-rahatsiz-1097553833.html

Zaharova: Bazı güçler, Moskova ve Bakü'nün stratejik müttefikliğinden rahatsız

Zaharova: Bazı güçler, Moskova ve Bakü'nün stratejik müttefikliğinden rahatsız

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, son dönemde Rusya-Azerbaycan hattında tırmanan gerilimi bazı güçlerin iki ülke arasındaki stratejik müttefiklik ilişkilerinden... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T10:44+0300

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rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ile Bakü arasındaki stratejik müttefiklik ilişkilerinin bazı güçlerin hoşuna gitmediğini vurguladı.Son dönemde Rusya ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilim hakkında konuşan Zaharova, "Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik niteliğinde olduğunu unutmamalıyız. Elbette, bundan hoşlanmayan güçler var" dedi.Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin derin bir anlam taşıdığının altını çizen Zaharova, "Bu, tek bir devletin parçası olduğumuz tarihi ortak dönemimizdir. Bu, etkileşimimizin, insanlar arasındaki temasların, başa çıktığımız tarihi zorlukların derin bir tarihidir" dedi.Söz konusu tarihi ilişkilerin bazı güçlerde rahatsızlık ve müdahale isteği yarattığını kaydeden Rus Dışişleri Sözcüsü, "Bunu yapmalarına izin vermemeliyiz. Uluslararası ilişkiler olsun, özel hayat olsun, her bir tarafla etkileşimde sorunlu konular var. Asıl mesele, bunları nasıl çözeceğimizdir. Elbette, bu konuları ilişkilerimizin durumuna uygun şekilde çözme ihtiyacından hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Zaharova, Azerbaycan'da tutuklanan Rus vatandaşlarına henüz konsolosluk erişimi sağlanmadığını söyledi.Sözcü, "Az önce büyükelçimizle görüştüm. Ne yazık ki, tutuklulara henüz konsolosluk erişimi verilmediğini söyledi. Bunun verileceğini varsayıyoruz, verilmesi gerekiyor. Diplomatlarımız Bakü'de çalışıyor, biz burada Azerbaycanlı meslektaşlarımızla Rus Dışişleri-Azerbaycan Büyükelçiliği hattında çalışıyoruz" diye ekledi.

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