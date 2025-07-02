Zaharova: Bakü, Sputnik Azerbaycan ofisine hiçbir zaman şikayet yöneltmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakü'nün Sputnik Azerbaycan ofisi ve gazetecilerin çalışmaları hakkında hiçbir zaman şikayette bulunmadığını belirtti.



Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün Sputnik’in Bakü ofisine operasyon düzenlenmesi ve Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına alması konusunda Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Bu medya kuruluşunun yıllardır faaliyet yürüttüğünü, çalışanlarının çoğunun Azerbaycan vatandaşı olduğunu ve Rusya vatandaşlarının da bulunduğunu belirtmek isterim. Azerbaycan tarafının, bu medya kuruluşu hakkında biçim veya içerik olarak hiçbir zaman herhangi bir şikayeti olmadı. Bakü'den şikayetler geldiğine dair hiçbir şey duymadım ve bu aşamada gazetecilerle ilgili herhangi bir şikayet olmadı. Bunların başka gerekçelere dayanarak alınan önlemler olduğu açık ve bu da dün büyükelçiye bildirildi" dedi.



Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını da yorumlayan Zaharova, Azerbaycanlı diplomata sadece bir kağıt vermediklerini, kapsamlı bir konuşma yaptıklarını söyledi.



Zaharova, "Her iki tarafın dile getirdiği sorunlar tartışıldı. Bu nedenle, bu sadece bir açıklama değil. Açıkçası, şu anda gözlemlediğimiz husus veya meselelerin hiçbiri, ikili ilişkilere katkıda bulunmuyor, sadece onları kötüleştiriyor. Tüm bunlar büyükelçiye bildirildi" ifadelerini kullandı.



Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.



Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.



Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.