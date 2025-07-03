Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultayı davasına asliye ceza mahkemesi mi bakacak?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mustafa Alper Oral: 'Bankalar en hafif kusurlarından bile sorumludur'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Zihin sağlığı krizi kapıda
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti: Neler olmuştu?
15:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Çatışmasızlık hali, her zaman savaşın bittiği anlamına gelmez'
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilgilendiği Eurofighter savaş uçaklarının karnesi
17:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Mayo ve bikininin mütevazı başlangıçlardan modern modaya yolculuğu
18:29
14 dk
ÖZEL HABER
Lunaparkların doğuşu, evrimi ve Türkiye’ye uzanan serüveni
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/unlu-rapci-sean-diddy-combsun-kefalet-talebi-reddedildi-1097543195.html
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi. Yargıç, "Sanığın tehlike arz etmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koyması mümkün... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T02:59+0300
2025-07-03T02:59+0300
dünya
p. diddy
sean combs
rap
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089059570_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_bd2ccfb034b4d9cbd99e16fbf06e464f.jpg
Sean 'Diddy' Combs'un yargılandığı davada mahkeme kefalet talebini reddetti.Combs'un alacağı cezanın planlamasını ele almak için gelecek hafta salı günü yerel saatle 14.00'te duruşma yapılacağını aktaran Subramanian, bu duruşmanın uzaktan yapılmasına karar verdi.Yargıç Subramanian, Combs'un işlediği şiddet eylemlerine ilişkin mahkemede sunulan çok sayıda kanıt nedeniyle Combs'un şimdilik Brooklyn'deki federal hapishanede kalması gerektiğini söyleyerek, kefaleti reddetme kararına ilişkin "aksi bir sonuca varmak için hiçbir neden görmediğini" belirten Subramanian, "Sanığın tehlike arz etmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koyması mümkün değildir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/dunyada-gundem-olmustu-sean-diddy-combs-davasinda-karar-aciklandi-1097539562.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089059570_0:0:1392:1044_1920x0_80_0_0_255ed5fcb6d292642a81b30468c026e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
p. diddy, sean combs, rap, abd
p. diddy, sean combs, rap, abd

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi

02:59 03.07.2025
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIANSean 'P. Diddy' Combs arrives for the 62nd Annual Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 16, 2005, in Beverly Hills, Calif.
Sean 'P. Diddy' Combs arrives for the 62nd Annual Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 16, 2005, in Beverly Hills, Calif. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
Abone ol
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi. Yargıç, "Sanığın tehlike arz etmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koyması mümkün değildir." ifadesini kullandı.
Sean 'Diddy' Combs'un yargılandığı davada mahkeme kefalet talebini reddetti.
Combs'un alacağı cezanın planlamasını ele almak için gelecek hafta salı günü yerel saatle 14.00'te duruşma yapılacağını aktaran Subramanian, bu duruşmanın uzaktan yapılmasına karar verdi.
Yargıç Subramanian, Combs'un işlediği şiddet eylemlerine ilişkin mahkemede sunulan çok sayıda kanıt nedeniyle Combs'un şimdilik Brooklyn'deki federal hapishanede kalması gerektiğini söyleyerek, kefaleti reddetme kararına ilişkin "aksi bir sonuca varmak için hiçbir neden görmediğini" belirten Subramanian, "Sanığın tehlike arz etmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koyması mümkün değildir." ifadesini kullandı.
Sean Diddy Combs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
DÜNYA
Dünyada gündem olmuştu: Sean 'Diddy' Combs davasında karar açıklandı
Dün, 21:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала