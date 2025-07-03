https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/unlu-rapci-sean-diddy-combsun-kefalet-talebi-reddedildi-1097543195.html

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi

Sputnik Türkiye

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un kefalet talebi reddedildi. Yargıç, "Sanığın tehlike arz etmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koyması mümkün... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T02:59+0300

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Sean 'Diddy' Combs'un yargılandığı davada mahkeme kefalet talebini reddetti.Combs'un alacağı cezanın planlamasını ele almak için gelecek hafta salı günü yerel saatle 14.00'te duruşma yapılacağını aktaran Subramanian, bu duruşmanın uzaktan yapılmasına karar verdi.Yargıç Subramanian, Combs'un işlediği şiddet eylemlerine ilişkin mahkemede sunulan çok sayıda kanıt nedeniyle Combs'un şimdilik Brooklyn'deki federal hapishanede kalması gerektiğini söyleyerek, kefaleti reddetme kararına ilişkin "aksi bir sonuca varmak için hiçbir neden görmediğini" belirten Subramanian, "Sanığın tehlike arz etmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koyması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

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p. diddy, sean combs, rap, abd