https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/hastaneye-kaldirilan-mehmet-murat-calik-icin-yatis-karari-verildi-1097254272.html
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için hastaneye yatış kararı verildi
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için hastaneye yatış kararı verildi
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutukluluğunun ardından ikinci kez hastaneye kaldırıldı. 18 kilo veren ve geçmişte kanser tedavisi gören Çalık... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T15:49+0300
2025-06-23T15:49+0300
2025-06-23T16:25+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevine girmesinin ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için hastaneye yatış kararı verdi.Geçmişte akut lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık, tutukluluğu sırasında 18 kilo kaybetti. Avukatları tarafından Çalık'ın daha önce yaşadığı hastalıklarının tekrar nüksettiği ve mevcut sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olmadığı bildirildi.4 Haziran’da güvenlik ve sağlık koşulları gerekçe gösterilerek, Murat Çalık Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Ardından yaşanan sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edilen Çalık’ın durumu, kamuoyunda yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/tutuklu-olan-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hastaneye-sevk-edildi-1097160738.html
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mehmet murat çalık, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi
mehmet murat çalık, beylikdüzü, beylikdüzü belediyesi
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için hastaneye yatış kararı verildi
15:49 23.06.2025 (güncellendi: 16:25 23.06.2025)
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutukluluğunun ardından ikinci kez hastaneye kaldırıldı. 18 kilo veren ve geçmişte kanser tedavisi gören Çalık için doktorlar, sağlık durumu nedeniyle hastaneye yatış kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevine girmesinin ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Doktorlar, tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için hastaneye yatış kararı verdi.
Geçmişte akut lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık, tutukluluğu sırasında 18 kilo kaybetti. Avukatları tarafından Çalık'ın daha önce yaşadığı hastalıklarının tekrar nüksettiği ve mevcut sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olmadığı bildirildi.
4 Haziran’da güvenlik ve sağlık koşulları gerekçe gösterilerek, Murat Çalık Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Ardından yaşanan sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edilen Çalık’ın durumu, kamuoyunda yakından takip ediliyor.