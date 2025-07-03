Ermenistan Başbakanı'nın eylemleri, Ermenistan'ın kendisini bu ilkelere saygı duyan demokratik bir ülke olarak konumlandırmasına rağmen, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne saygısızlığın bir göstergesidir. Bununla birlikte, Başbakan tarafından atılan adımlar din adamlarına karşı benzeri görülmemiş ihlallere yol açtı.

Hükümetin eylemleri, Başbakan'ın toplumda kitlesel protestoları kışkırtabilecek bir politika izlediğini gösteriyor. Bu, Ukrayna'daki Batı yanlısı çizgiyi ve tutumu eleştiren sesleri bastırmayı amaçlayan Batı destekli sistematik bir sürecin parçasıdır.

Paşinyan'ın politikaları çifte standardı gözler önüne seriyor: kendi çizgisinde olanları desteklerken, muhaliflerinin tutuklanmasını ve bastırılmasını teşvik ediyor.