https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kudus-ermeni-patrikhanesi-pasinyanin-kiliseye-yonelik-ifadelerini-kinadi-1097469985.html
Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Paşinyan’ın kiliseye yönelik ifadelerini kınadı
Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Paşinyan’ın kiliseye yönelik ifadelerini kınadı
Sputnik Türkiye
Kudüs Ermeni Apostolik Kilisesi Patriği Manukyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın kiliseye yönelik ifadelerini utanç verici olarak nitelendirdi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T20:49+0300
2025-06-30T20:49+0300
2025-06-30T20:49+0300
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Kudüs Ermeni Apostolik Kilisesi Patriği Nurhan Manukyan, Ermenistan’daki kiliseye yönelik hükümet eylemlerini kınayarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenilerin Katolikosu 2. Garegin’e yönelik ifadelerini utanç verici bulduğunu belirtti.Manukyan, ‘’Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından 27 Haziran'da Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada en aşağılık ve küçük düşürücü şekilde hakarete uğradığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler, Katolikos Sayın 2. Garegin’i sonuna kadar destekliyor ve Ermenistan Başbakanı tarafından kullanılan utanç verici ve benzeri görülmemiş ifadeleri şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.Patrik, ayrıca Ermenilerin Katolikosu'nun ikametgahı olan Eçmiadzin bölgesine Ermeni güvenlik güçlerinin müdahalesini kınayarak, bunun çok gergin bir duruma yol açtığını vurguladı. Patrik Manukyan, “Görüş ayrılıkları veya eleştiriler ne olursa olsun, özellikle bir devlet liderinin, hele hele Ermenistan devlet başkanının böyle bir davranışı kesinlikle kabul edilemez” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ermenistanda-kiliseye-olan-baski-devam-ediyor-buyuk-protestolari-tetikleyebilir-1097447361.html
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paşinyan, ermenistan, ermeni patrikhanesi
paşinyan, ermenistan, ermeni patrikhanesi
Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Paşinyan’ın kiliseye yönelik ifadelerini kınadı
Kudüs Ermeni Apostolik Kilisesi Patriği Manukyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın kiliseye yönelik ifadelerini utanç verici olarak nitelendirdi.
Kudüs Ermeni Apostolik Kilisesi Patriği Nurhan Manukyan, Ermenistan’daki kiliseye yönelik hükümet eylemlerini kınayarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenilerin Katolikosu 2. Garegin’e yönelik ifadelerini utanç verici bulduğunu belirtti.
Manukyan, ‘’Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından 27 Haziran'da Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada en aşağılık ve küçük düşürücü şekilde hakarete uğradığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler, Katolikos Sayın 2. Garegin’i sonuna kadar destekliyor ve Ermenistan Başbakanı tarafından kullanılan utanç verici ve benzeri görülmemiş ifadeleri şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Patrik, ayrıca Ermenilerin Katolikosu'nun ikametgahı olan Eçmiadzin bölgesine Ermeni güvenlik güçlerinin müdahalesini kınayarak, bunun çok gergin bir duruma yol açtığını vurguladı.
Patrik Manukyan, “Görüş ayrılıkları veya eleştiriler ne olursa olsun, özellikle bir devlet liderinin, hele hele Ermenistan devlet başkanının böyle bir davranışı kesinlikle kabul edilemez” dedi.