https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/trump-ve-muski-ayiran-yasa-senatodan-gecti-buyuk-guzel-yasa-tasarisi-1097585494.html

Trump ve Musk'ı ayıran yasa Senato'dan geçti: 'Büyük, Güzel Yasa Tasarısı'

Trump ve Musk'ı ayıran yasa Senato'dan geçti: 'Büyük, Güzel Yasa Tasarısı'

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı 218 milletvekili tasarıya evet oyuyla kabul edildi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T23:55+0300

2025-07-03T23:55+0300

2025-07-03T23:55+0300

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ABD Temsilciler Meclisi, Senato'da yapılan 50-50 oylamanın ardından, tarihi nitelikteki "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı dar bir çoğunlukla onayladı ve imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdi.Son oylamada 218 milletvekili tasarıya evet oyu verirken, 214 milletvekili ise hayır oyu kullandı.Megabill hakkındaki nihai oylamayı geciktirmek için Temsilciler Meclisi Demokrat Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Temsilciler Meclisi kürsüsünde 8 saat 44 dakika 25 saniye bekledi ve meclisteki en uzun konuşma rekorunu kırdı.Önemli yasa tasarısı şu anda Beyaz Saray'a doğru yolda ve Başkan Trump'ın 4 Temmuz olarak belirlediği son tarihe yetişecek şekilde tam zamanında geliyor.ABD başkanı sonuçlar açıklandıktan sonra Truth Social'da yazdı.Oylamanın ardından Başkan Yardımcısı JD Vance, yasa tasarısının kabul edilmesinden dolayı 'herkesi' şu şekilde tebrik etti:Temsilciler Meclisi'nden ilk olarak 22 Mayıs'ta geçen yasa tasarısı, 2017 vergi kesintilerini kalıcı hale getirmeyi amaçlarken, aynı zamanda 2028'e kadar özel bir indirim oluşturarak bahşişlerdeki federal verginin geçici olarak kaldırılması da dahil olmak üzere ABD vergi politikası ve harcamalarında ek değişiklikler yapmayı hedefliyor.Kongre Bütçe Ofisi'nin analizine göre, önemli iç harcama tasarısı ulusal borcu 3,9 trilyon dolardan fazla artırabilirken, milyarder Elon Musk bunun 5 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.Tasarı, Trump'ın sınır duvarını tamamlamak için 46 milyar dolardan fazla, sınırı güvence altına almak için ise 37 milyar dolardan fazla ek fon içeriyor.Ayrıca, mevzuat Altın Kubbe için 25 milyar dolar peşinat, mühimmat üretiminin hızlandırılması için 25 milyar dolar, nükleer caydırıcılık için 15 milyar dolar ve ABD gemi inşa sanayi üssü için 29 milyar dolar sağlayacak.

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