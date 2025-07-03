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Trump ve Musk'ı ayıran yasa Senato'dan geçti: 'Büyük, Güzel Yasa Tasarısı'
Trump ve Musk'ı ayıran yasa Senato'dan geçti: 'Büyük, Güzel Yasa Tasarısı'
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı 218 milletvekili tasarıya evet oyuyla kabul edildi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T23:55+0300
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ABD Temsilciler Meclisi, Senato'da yapılan 50-50 oylamanın ardından, tarihi nitelikteki "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı dar bir çoğunlukla onayladı ve imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdi.Son oylamada 218 milletvekili tasarıya evet oyu verirken, 214 milletvekili ise hayır oyu kullandı.Megabill hakkındaki nihai oylamayı geciktirmek için Temsilciler Meclisi Demokrat Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Temsilciler Meclisi kürsüsünde 8 saat 44 dakika 25 saniye bekledi ve meclisteki en uzun konuşma rekorunu kırdı.Önemli yasa tasarısı şu anda Beyaz Saray'a doğru yolda ve Başkan Trump'ın 4 Temmuz olarak belirlediği son tarihe yetişecek şekilde tam zamanında geliyor.ABD başkanı sonuçlar açıklandıktan sonra Truth Social'da yazdı.Oylamanın ardından Başkan Yardımcısı JD Vance, yasa tasarısının kabul edilmesinden dolayı 'herkesi' şu şekilde tebrik etti:Temsilciler Meclisi'nden ilk olarak 22 Mayıs'ta geçen yasa tasarısı, 2017 vergi kesintilerini kalıcı hale getirmeyi amaçlarken, aynı zamanda 2028'e kadar özel bir indirim oluşturarak bahşişlerdeki federal verginin geçici olarak kaldırılması da dahil olmak üzere ABD vergi politikası ve harcamalarında ek değişiklikler yapmayı hedefliyor.Kongre Bütçe Ofisi'nin analizine göre, önemli iç harcama tasarısı ulusal borcu 3,9 trilyon dolardan fazla artırabilirken, milyarder Elon Musk bunun 5 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.Tasarı, Trump'ın sınır duvarını tamamlamak için 46 milyar dolardan fazla, sınırı güvence altına almak için ise 37 milyar dolardan fazla ek fon içeriyor.Ayrıca, mevzuat Altın Kubbe için 25 milyar dolar peşinat, mühimmat üretiminin hızlandırılması için 25 milyar dolar, nükleer caydırıcılık için 15 milyar dolar ve ABD gemi inşa sanayi üssü için 29 milyar dolar sağlayacak.
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abd, donald trump, elon musk, abd, temsilciler meclisi, senato, truth social, başkan

Trump ve Musk'ı ayıran yasa Senato'dan geçti: 'Büyük, Güzel Yasa Tasarısı'

23:55 03.07.2025
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Temsilciler Meclisi, "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı 218 milletvekili tasarıya evet oyuyla kabul edildi.
ABD Temsilciler Meclisi, Senato'da yapılan 50-50 oylamanın ardından, tarihi nitelikteki "Büyük, Güzel Yasa Tasarısı"nı dar bir çoğunlukla onayladı ve imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdi.
Son oylamada 218 milletvekili tasarıya evet oyu verirken, 214 milletvekili ise hayır oyu kullandı.
Megabill hakkındaki nihai oylamayı geciktirmek için Temsilciler Meclisi Demokrat Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Temsilciler Meclisi kürsüsünde 8 saat 44 dakika 25 saniye bekledi ve meclisteki en uzun konuşma rekorunu kırdı.
Önemli yasa tasarısı şu anda Beyaz Saray'a doğru yolda ve Başkan Trump'ın 4 Temmuz olarak belirlediği son tarihe yetişecek şekilde tam zamanında geliyor.
ABD başkanı sonuçlar açıklandıktan sonra Truth Social'da yazdı.
"Artık bahşiş vergisi yok. Fazla mesai vergisi yok. İşçi sınıfı aile vergileri genel olarak kesiliyor. Sınırımızı güvence altına alabilmemiz için ICE'ye fon sağlanması. Biden'ın Yeşil Yeni Dolandırıcılığını öldürmek ve Amerikan enerjisini serbest bırakmak. Hepsi Büyük Güzel Yasa Tasarısı sayesinde. Verilen sözler, tutulan sözler"
Oylamanın ardından Başkan Yardımcısı JD Vance, yasa tasarısının kabul edilmesinden dolayı 'herkesi' şu şekilde tebrik etti:
"Bazen 4 Temmuz'a kadar bunu başarabileceğimizden bile şüphe ediyordum! Ama şimdi büyük vergi kesintileri ve sınırı güvence altına almak için gerekli kaynakları sağladık. Verilen sözler, tutulan sözler!"
Temsilciler Meclisi'nden ilk olarak 22 Mayıs'ta geçen yasa tasarısı, 2017 vergi kesintilerini kalıcı hale getirmeyi amaçlarken, aynı zamanda 2028'e kadar özel bir indirim oluşturarak bahşişlerdeki federal verginin geçici olarak kaldırılması da dahil olmak üzere ABD vergi politikası ve harcamalarında ek değişiklikler yapmayı hedefliyor.
Kongre Bütçe Ofisi'nin analizine göre, önemli iç harcama tasarısı ulusal borcu 3,9 trilyon dolardan fazla artırabilirken, milyarder Elon Musk bunun 5 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Tasarı, Trump'ın sınır duvarını tamamlamak için 46 milyar dolardan fazla, sınırı güvence altına almak için ise 37 milyar dolardan fazla ek fon içeriyor.
Ayrıca, mevzuat Altın Kubbe için 25 milyar dolar peşinat, mühimmat üretiminin hızlandırılması için 25 milyar dolar, nükleer caydırıcılık için 15 milyar dolar ve ABD gemi inşa sanayi üssü için 29 milyar dolar sağlayacak.
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