Putin: Rusya'nın yeni markaları yüksek teknoloji sektöründe de faaliyet gösteriyor

Yeni markalarımız, ki bu çok önemli, farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Gıda, giyim, ama aynı zamanda yapay zeka kullanımı da dahil olmak üzere yüksek teknoloji. Ve en önemlisi bu artık tersine mühendislik değil, artık parçalara ayrılan, yeniden birleştirilen ve ithalat ikamesi üzerinde çalışılan bir şey değil, hayır. Birçok ürün kendi tasarımlarımıza dayanıyor. Bu son derece önemli.