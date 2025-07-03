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Putin: Rusya'nın yeni markaları yüksek teknoloji sektöründe de faaliyet gösteriyor
Putin: Rusya'nın yeni markaları yüksek teknoloji sektöründe de faaliyet gösteriyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da şu anda aktif olarak ortaya çıkan yeni yerli markaların yüksek teknoloji sektörü de dahil olmak üzere çok çeşitli... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Stratejik Girişimler Ajansı (ASI) tarafından düzenlenen ‘Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler’ forumunda konuşan Rus lider, birçok ürünün orijinal Rus tasarımları temelinde ortaya çıktığını ve bunun son derece önemli olduğunu belirterek, şunları ifade etti.Putin konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
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vladimir putin, rusya stratejik girişimler ajansı (asi̇), forum, teknoloji, sanayi, tarım, endüstri, ekonomi
vladimir putin, rusya stratejik girişimler ajansı (asi̇), forum, teknoloji, sanayi, tarım, endüstri, ekonomi

Putin: Rusya'nın yeni markaları yüksek teknoloji sektöründe de faaliyet gösteriyor

19:38 03.07.2025
Vladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da şu anda aktif olarak ortaya çıkan yeni yerli markaların yüksek teknoloji sektörü de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirtti.
Rusya Stratejik Girişimler Ajansı (ASI) tarafından düzenlenen ‘Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler’ forumunda konuşan Rus lider, birçok ürünün orijinal Rus tasarımları temelinde ortaya çıktığını ve bunun son derece önemli olduğunu belirterek, şunları ifade etti.
Yeni markalarımız, ki bu çok önemli, farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Gıda, giyim, ama aynı zamanda yapay zeka kullanımı da dahil olmak üzere yüksek teknoloji. Ve en önemlisi bu artık tersine mühendislik değil, artık parçalara ayrılan, yeniden birleştirilen ve ithalat ikamesi üzerinde çalışılan bir şey değil, hayır. Birçok ürün kendi tasarımlarımıza dayanıyor. Bu son derece önemli.
Putin konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
Birçok ürün orijinal Rus tasarımları temelinde ortaya çıkıyor.
Rus yaratıcı iş girişimleri uluslararası pazarlara giriyor ve bu memnuniyet verici.
Rus ismi taşıyan yerli markaların ürünlerini yurtdışında tanıtması daha kolay.
Batı içerikli bazı isimler orada daha az satıyor, herkes orijinal bir şeyler bakıyor.
Rusya ileriye doğru büyük adımlar atmalı ve yeni bir teknolojik gelişim aşaması başlatmalı.
Bunu başarmak için sadece büyük araştırma merkezlerini ve enstitüleri desteklemek yeterli değil, aynı zamanda yeni kurulan bilimsel ve mühendislik ekiplerine, okul, öğrenci ve aile gruplarına daomuz vermek gerekiyor.
Rusya'nın kalkınmasında büyük geleneksel ailenin moda bir trend haline getirilmesi gerekiyor.
Su kaynakları Rusya'nın en büyük zenginliği olup, ülkeye rekabet avantajı sağlıyor.
Villalar inşa etmek için ormanlık alanların yok edilmesine izin verilmemeli.
Konut ve toplumsal hizmetlerin geliştirilmesi, ancak bu görevlerin çözümünde rasyonel bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor.
Yeni teknolojiler Rusya'nın Sibirya'daki orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olacak.
Rusya insansız hava araçlarının geliştirilmesinde bir sıçrama yapıyor.
Kısa bir süre önce Togliatti'de bu istikameti destekleyen kararların alındığı bir toplantı düzenlendi.
Yeni Rusya bölgelerinde tarımsal üretim, Sovyet döneminden bu yana güçlü bir sektör olmuştur.
Bu bölgeler, arazilerin tarıma geri kazandırılması çerçevesinde tüm destek araçlarından yararlanacaktır.
Rusya, toplumun enerjisine dayalı olarak sanayinin, üretimin ve ekonominin bütününün farklı dallarının gelişmesi için eşsiz bir mekanizma kurmayı başardı.
Bu forumun toplumsal misyonu, Rusya vatandaşlarının yeteneklerinin ve muazzam yaratıcı potansiyelinin gelişimine hizmet ediyor.
En önemli girişimlerden yüz tanesi, sistemik çözümlerin formüle edilmesinde kullanılmak üzere hükümete, bakanlıklara, kurumlara ve bölgelere gönderiliyor.
ASI Forumu uluslararası bir nitelik kazanıyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
DÜNYA
Putin: Rus gemi inşa endüstrisini büyük ölçekli görevler bekliyor
29 Haziran , 10:42
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