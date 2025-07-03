https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/temmuz-2025-zamli-maaslar-hesaplara-ne-zaman-gececek-iste-fark-odemesi-tarihi-1097556470.html

Temmuz 2025 zamlı maaşlar hesaplara ne zaman geçecek? İşte memur ve memur emeklisi fark ödeme tarihi

Temmuz 2025 zamlı maaşlar hesaplara ne zaman geçecek? İşte memur ve memur emeklisi fark ödeme tarihi

Sputnik Türkiye

Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan yüzde 15.57’lik zam sonrası gözler maaş farkı ödemelerinde. 15 Temmuz’da işleyen yeni maaşlarla... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T11:44+0300

2025-07-03T11:44+0300

2025-07-03T11:44+0300

ekonomi̇

memur

memur zammı

memur maaşı

enflasyon

atm

maliye bakanlığı

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2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak memur ve memur emeklisi maaş zammı belli oldu. Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5’lik artışa, ilk 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 10.57 eklendi. Böylece toplam maaş zammı yüzde 15.57 olarak kesinleşti. Bu oran, 15 Temmuz’dan itibaren işleyen maaşlara yansıtılacak.Fark ödemesi neden yapılacak?Memurların maaşları her ayın 15’inden itibaren işlemeye başlıyor. Bu nedenle 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan zam farkı, ayrıca ödenecek. Bu uygulama, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında geçerli enflasyon farkı oluştuğunda rutin olarak uygulanıyor.Ödeme tarihi belli mi?Zam farkı ödemesi, memurlar ve emekli memurlar için maaş günü olan 15 Temmuz’da maaşla birlikte yatırılabilir. Ancak teknik ve idari süreçler nedeniyle ödeme, ilerleyen bir tarihte de gerçekleşebilir. Ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla duyurulacak.Zamlı maaşlar bu ay hesaplara geçiyorToplam yüzde 15.57 oranındaki zam, 15 Temmuz–15 Ağustos dönemi maaşlarına yansıtılacak. Böylece memurlar ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını bu ay itibarıyla almaya başlayacak. Fark ödemeleri ise bankalar, PTT şubeleri veya ATM'ler aracılığıyla çekilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-memur-emeklisinin-temmuz-2025-zammi-belli-oldu-yeni-maaslar-aciklandi-1097546204.html

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