https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/tapu-memurunun-dikkati-20-milyonluk-dolandiriciligi-onledi-1096792041.html

Tapu memurunun dikkati 20 milyonluk dolandırıcılığı önledi

Tapu memurunun dikkati 20 milyonluk dolandırıcılığı önledi

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de sahte kimlikle başkasına ait 20 milyon liralık taşınmazları satmaya çalışan yabancı uyruklu kişi yakalandı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T12:46+0300

2025-06-04T12:46+0300

2025-06-04T12:46+0300

türki̇ye

eskişehir

tapu

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Eskişehir'de sahte kimlikle başkasına ait 20 milyon lira değerindeki 4 taşınmazı satmaya çalışan yabancı uyruklu kişi, tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı. Mülklerin asıl sahibinin yurt dışında yaşadığı ve satış girişimden haberi olmadığı ortaya çıktı. Memurun şüphesi dolandırıcılığı ortaya çıkardıYabancı uyruklu Joumana K isimli bir kişi, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan başka birine ait 4 taşınmazın satışı için 20 Nisan'da "Web-Tapu" sistemi üzerinden başvuru yaptı. Başvurusunun ardından taraflara 28 Nisan saat 15.00'e randevu verildi. Belirtilen gün ve saatte Tepebaşı Tapu Müdürlüğüne gelen Joumana K, taşınmazların satışı için işlem başlatmak istedi. İşleme bakan memur, ibraz edilen kimlikteki fotoğraf ile sistemde kayıtlı görsel arasında uyumsuzluk olduğunu fark etmesi üzerine durumu, ilgili müdür yardımcısına ve tapu müdürüne bildirdi. Yapılan kontrollerde, Joumana K'nin sunduğu kimliğin sahte olduğu ve satışa konu taşınmazların gerçek malikiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi.Tapu dairesinde gözaltına alındıOlayın emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine sahte satış yapmaya çalışan Joumana K, tapudaki işlem sırasında gözaltına alındı. Öte yandan gerçek malikin ise yurt dışında yaşadığı, satış işleminden haberdar olmadığı belirlendi.

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