https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/persepolis-ismail-kartalla-yollarini-ayirdi-iran-ekibi-rotayi-abdullah-avciya-cevirdi-1097540233.html

Persepolis, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı: İran ekibi rotayı Abdullah Avcı'ya çevirdi

Persepolis, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı: İran ekibi rotayı Abdullah Avcı'ya çevirdi

Sputnik Türkiye

İran temsilcisi Persepolis, İsmail Kartal’la yollarını ayırma kararı sonrası rotasını Abdullah Avcı’ya çevirdi. Daha önce de görüşme yaptığı tecrübeli teknik... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T22:11+0300

2025-07-02T22:11+0300

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spor

i̇smail kartal

abdullah avcı

i̇ran

persepolis

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

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İsmail Kartal'la yollarını ayıran İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük için Abdullah Avcı'yla görüşmek üzere İstanbul’a geliyor.Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ocak ayında göreve gelen Kartal, takımıyla sezonu 60 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Fanatik'te yer alan habere göre İsmail Kartal'ın yerine Abdullah Avcı'yı getirmeye hazırlanan İran ekibinin görüşme için İstanbul'a gelmeye hazırlandığı iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/teknik-direktor-ismail-kartal-fenerbahceden-ayrilisinin-sebebini-ilk-kez-acikladi-1093179451.html

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i̇smail kartal, abdullah avcı, i̇ran, persepolis, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı