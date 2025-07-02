https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/persepolis-ismail-kartalla-yollarini-ayirdi-iran-ekibi-rotayi-abdullah-avciya-cevirdi-1097540233.html
Persepolis, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı: İran ekibi rotayı Abdullah Avcı'ya çevirdi
Persepolis, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı: İran ekibi rotayı Abdullah Avcı'ya çevirdi
Sputnik Türkiye
İran temsilcisi Persepolis, İsmail Kartal’la yollarını ayırma kararı sonrası rotasını Abdullah Avcı’ya çevirdi. Daha önce de görüşme yaptığı tecrübeli teknik... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T22:11+0300
2025-07-02T22:11+0300
2025-07-02T22:11+0300
spor
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abdullah avcı
i̇ran
persepolis
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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İsmail Kartal'la yollarını ayıran İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük için Abdullah Avcı'yla görüşmek üzere İstanbul’a geliyor.Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ocak ayında göreve gelen Kartal, takımıyla sezonu 60 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Fanatik'te yer alan habere göre İsmail Kartal'ın yerine Abdullah Avcı'yı getirmeye hazırlanan İran ekibinin görüşme için İstanbul'a gelmeye hazırlandığı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/teknik-direktor-ismail-kartal-fenerbahceden-ayrilisinin-sebebini-ilk-kez-acikladi-1093179451.html
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i̇smail kartal, abdullah avcı, i̇ran, persepolis, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
i̇smail kartal, abdullah avcı, i̇ran, persepolis, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Persepolis, İsmail Kartal'la yollarını ayırdı: İran ekibi rotayı Abdullah Avcı'ya çevirdi
İran temsilcisi Persepolis, İsmail Kartal’la yollarını ayırma kararı sonrası rotasını Abdullah Avcı’ya çevirdi. Daha önce de görüşme yaptığı tecrübeli teknik adam için İstanbul’a gelmeye hazırlanan kulüp, Avcı’yı takımın başına getirmek istiyor.
İsmail Kartal'la yollarını ayıran İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük için Abdullah Avcı'yla görüşmek üzere İstanbul’a geliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ocak ayında göreve gelen Kartal, takımıyla sezonu 60 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Fanatik'te yer alan habere göre İsmail Kartal'ın yerine Abdullah Avcı'yı getirmeye hazırlanan İran ekibinin görüşme için İstanbul'a gelmeye hazırlandığı iddia edildi.