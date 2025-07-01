https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/brics-gazeteciler-birligi-direktoru-melnikov-gazetecilerin-terorist-gibi-gozaltina-alinmasi-kabul-1097503534.html
BRICS Gazeteciler Birliği Direktörü Melnikov: 'Gazetecilerin terörist gibi gözaltına alınması kabul edilemez'
BRICS Gazeteciler Birliği Direktörü Melnikov: 'Gazetecilerin terörist gibi gözaltına alınması kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
BRICS Gazeteciler Birliği Direktörü Ivan Melnikov, Bakü’de Sputnik ve Ruptly çalışanlarının yasa dışı gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T20:33+0300
2025-07-01T20:33+0300
2025-07-01T20:33+0300
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BRICS Gazeteciler Birliği Direktörü İvan Melnikov, gazetecilerin gözaltına alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak bu uygulamanın Cenevre sözleşmeleri ve diğer uluslararası insan hakları anlaşmalarını ihlal ettiğini belirtti.Azerbaycan makamlarının gözaltı sırasında uyguladığı sert yöntemlere de dikkat çeken Melnikov, “Gazetecilerin terörist gibi gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.Melnikov ayrıca Sputnik’in meşru bir haber kuruluşu olduğunu ve gazetecilere yönelik casusluk suçlamalarının dayanaksız olduğunu da sözlerine ekledi.Dışişleri'nden protesto notasıRusya Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün 'hasmane' eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre, Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçisi Rahman Mustafayev'e, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle protesto notası sunularak, gözaltına alınan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin 'absürt' suçlamalarla iki Rus gazeteciyi, Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’un gözaltına aldığını bildirmişti.Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusya-bakunun-hasmane-eylemleri-nedeniyle-azerbaycan-buyukelcisine-protesto-notasi-verdi-1097497809.html
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bakü, azerbaycan, ruptly, sputnik, brics, i̇van melnikov
bakü, azerbaycan, ruptly, sputnik, brics, i̇van melnikov
BRICS Gazeteciler Birliği Direktörü Melnikov: 'Gazetecilerin terörist gibi gözaltına alınması kabul edilemez'
BRICS Gazeteciler Birliği Direktörü Ivan Melnikov, Bakü’de Sputnik ve Ruptly çalışanlarının yasa dışı gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
BRICS Gazeteciler Birliği Direktörü İvan Melnikov, gazetecilerin gözaltına alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak bu uygulamanın Cenevre sözleşmeleri ve diğer uluslararası insan hakları anlaşmalarını ihlal ettiğini belirtti.
Azerbaycan makamlarının gözaltı sırasında uyguladığı sert yöntemlere de dikkat çeken Melnikov, “Gazetecilerin terörist gibi gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Melnikov ayrıca Sputnik’in meşru bir haber kuruluşu olduğunu ve gazetecilere yönelik casusluk suçlamalarının dayanaksız olduğunu da sözlerine ekledi.
Dışişleri'nden protesto notası
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün 'hasmane' eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçisi Rahman Mustafayev'e, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle protesto notası sunularak, gözaltına alınan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin 'absürt' suçlamalarla iki Rus gazeteciyi, Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’un gözaltına aldığını bildirmişti.
Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.