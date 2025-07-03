https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/otv-guncellendi-en-ucuz-sigaraya-11-tl-zam-geliyor-1097572577.html

ÖTV güncellendi: En ucuz sigaraya 11 TL zam geliyor

ÖTV güncellendi: En ucuz sigaraya 11 TL zam geliyor

Sputnik Türkiye

TÜİK’in açıkladığı yüzde 15,71'lik Yİ-ÜFE oranının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, tütün ve alkollü içkilerdeki ÖTV tutarlarını aynı oranda artırdı. Yapılan... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T15:53+0300

2025-07-03T15:53+0300

2025-07-03T15:53+0300

ekonomi̇

tüi̇k

gelir i̇daresi başkanlığı

sigara zammı

sigara

en düşük sigara fiyatı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Haziran dönemi Yİ-ÜFE oranı yüzde 15,71 oldu. Bu verinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, alkollü içecekler ve sigarada uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını aynı oranda artırdı.Asgari maktu vergi 6 TL yükseldiYeni düzenlemeyle birlikte sigaradan alınan asgari maktu vergi, paket başına 36,62 TL'den 42,37 TL'ye çıktı. Ekonomim'in haberine göre bu artış, doğrudan tüm sigara fiyatlarına yansıyacak. Özellikle düşük fiyatlı sigaraların vergi yükü artarken, bu ürünlerde en az 11 TL zam kaçınılmaz hale geldi.Maktu vergi artışı fiyatları nasıl etkileyecek?Maliye Bakanlığı tarafından 2025’in ilk yarısındaki Yİ-ÜFE verisi temel alınarak yapılan artışla, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yaklaşık 28 kuruş artarak 2,1189 TL’ye, paket başına alınan toplam maktu vergi ise 6 TL’den fazla yükselerek 42,37 TL’ye ulaştı.Mart düzenlemesi enflasyon etkisini sınırladı15 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralardan sabit alınan maktu vergi tutarı 10,50 TL’ye çıkarılmış, buna karşılık nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten 50’ye düşürülmüştü. Bu sayede maliyet artışının fiyatlara etkisi 7,5 kat yerine 3,8 kat olarak hesaplanmaya başlandı.Çarpan etkisiyle fiyat artışı kaçınılmazMaktu vergi artışıyla birlikte 1,64 TL'lik artışın, 3,8 çarpanla sigara fiyatına en az 6,22 TL zam olarak yansıması bekleniyor. Ancak bu artışa henüz işçilik, enerji ve KDV maliyetleri dahil değil. Gerçek zam oranı bu kalemlerle birlikte daha da artacak.En ucuz sigarada 11 TL artış zorunlu hale geldiÖzellikle düşük fiyatla satılan sigaralarda, asgari maktu vergi tutarının yükselmesi, bu ürünlerin vergi maliyetini ciddi oranda artırdı. Firmalar fiyatlara en az 11 TL zam yapmak zorunda kalacak.

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