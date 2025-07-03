https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/otv-guncellendi-en-ucuz-sigaraya-11-tl-zam-geliyor-1097572577.html
ÖTV güncellendi: En ucuz sigaraya 11 TL zam geliyor
ÖTV güncellendi: En ucuz sigaraya 11 TL zam geliyor
Sputnik Türkiye
TÜİK’in açıkladığı yüzde 15,71'lik Yİ-ÜFE oranının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, tütün ve alkollü içkilerdeki ÖTV tutarlarını aynı oranda artırdı. Yapılan... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T15:53+0300
2025-07-03T15:53+0300
2025-07-03T15:53+0300
ekonomi̇
tüi̇k
gelir i̇daresi başkanlığı
sigara zammı
sigara
en düşük sigara fiyatı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Haziran dönemi Yİ-ÜFE oranı yüzde 15,71 oldu. Bu verinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, alkollü içecekler ve sigarada uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını aynı oranda artırdı.Asgari maktu vergi 6 TL yükseldiYeni düzenlemeyle birlikte sigaradan alınan asgari maktu vergi, paket başına 36,62 TL'den 42,37 TL'ye çıktı. Ekonomim'in haberine göre bu artış, doğrudan tüm sigara fiyatlarına yansıyacak. Özellikle düşük fiyatlı sigaraların vergi yükü artarken, bu ürünlerde en az 11 TL zam kaçınılmaz hale geldi.Maktu vergi artışı fiyatları nasıl etkileyecek?Maliye Bakanlığı tarafından 2025’in ilk yarısındaki Yİ-ÜFE verisi temel alınarak yapılan artışla, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yaklaşık 28 kuruş artarak 2,1189 TL’ye, paket başına alınan toplam maktu vergi ise 6 TL’den fazla yükselerek 42,37 TL’ye ulaştı.Mart düzenlemesi enflasyon etkisini sınırladı15 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralardan sabit alınan maktu vergi tutarı 10,50 TL’ye çıkarılmış, buna karşılık nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten 50’ye düşürülmüştü. Bu sayede maliyet artışının fiyatlara etkisi 7,5 kat yerine 3,8 kat olarak hesaplanmaya başlandı.Çarpan etkisiyle fiyat artışı kaçınılmazMaktu vergi artışıyla birlikte 1,64 TL'lik artışın, 3,8 çarpanla sigara fiyatına en az 6,22 TL zam olarak yansıması bekleniyor. Ancak bu artışa henüz işçilik, enerji ve KDV maliyetleri dahil değil. Gerçek zam oranı bu kalemlerle birlikte daha da artacak.En ucuz sigarada 11 TL artış zorunlu hale geldiÖzellikle düşük fiyatla satılan sigaralarda, asgari maktu vergi tutarının yükselmesi, bu ürünlerin vergi maliyetini ciddi oranda artırdı. Firmalar fiyatlara en az 11 TL zam yapmak zorunda kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/benzin-sigara-ve-alkole-otomatik-zam-geliyor-hepsinin-fiyati-yarin-degisecek-1097516142.html
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sigara zammı 2025, ötv artışı sigara fiyatı, en ucuz sigaraya zam ne kadar, sigara fiyatları güncel temmuz 2025, tütün ürünleri vergi oranı, gelir idaresi başkanlığı ötvsigara, yeni sigara fiyat listesi, sigara fiyatı nasıl hesaplanır, asgari maktu vergi sigara, ötv 3 sayılı liste sigara artışı
sigara zammı 2025, ötv artışı sigara fiyatı, en ucuz sigaraya zam ne kadar, sigara fiyatları güncel temmuz 2025, tütün ürünleri vergi oranı, gelir idaresi başkanlığı ötvsigara, yeni sigara fiyat listesi, sigara fiyatı nasıl hesaplanır, asgari maktu vergi sigara, ötv 3 sayılı liste sigara artışı
ÖTV güncellendi: En ucuz sigaraya 11 TL zam geliyor
TÜİK’in açıkladığı yüzde 15,71'lik Yİ-ÜFE oranının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, tütün ve alkollü içkilerdeki ÖTV tutarlarını aynı oranda artırdı. Yapılan hesaplamalara göre, piyasadaki en ucuz sigaraya en az 11 TL zam yapılması gerekecek. Yeni fiyatlar Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Haziran dönemi Yİ-ÜFE oranı yüzde 15,71 oldu. Bu verinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, alkollü içecekler ve sigarada uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını aynı oranda artırdı.
Asgari maktu vergi 6 TL yükseldi
Yeni düzenlemeyle birlikte sigaradan alınan asgari maktu vergi, paket başına 36,62 TL'den 42,37 TL'ye çıktı. Ekonomim'in haberine göre bu artış, doğrudan tüm sigara fiyatlarına yansıyacak. Özellikle düşük fiyatlı sigaraların vergi yükü artarken, bu ürünlerde en az 11 TL zam kaçınılmaz hale geldi.
Maktu vergi artışı fiyatları nasıl etkileyecek?
Maliye Bakanlığı tarafından 2025’in ilk yarısındaki Yİ-ÜFE verisi temel alınarak yapılan artışla, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yaklaşık 28 kuruş artarak 2,1189 TL’ye, paket başına alınan toplam maktu vergi ise 6 TL’den fazla yükselerek 42,37 TL’ye ulaştı.
Mart düzenlemesi enflasyon etkisini sınırladı
15 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralardan sabit alınan maktu vergi tutarı 10,50 TL’ye çıkarılmış, buna karşılık nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten 50’ye düşürülmüştü. Bu sayede maliyet artışının fiyatlara etkisi 7,5 kat yerine 3,8 kat olarak hesaplanmaya başlandı.
Çarpan etkisiyle fiyat artışı kaçınılmaz
Maktu vergi artışıyla birlikte 1,64 TL'lik artışın, 3,8 çarpanla sigara fiyatına en az 6,22 TL zam olarak yansıması bekleniyor. Ancak bu artışa henüz işçilik, enerji ve KDV maliyetleri dahil değil. Gerçek zam oranı bu kalemlerle birlikte daha da artacak.
En ucuz sigarada 11 TL artış zorunlu hale geldi
Özellikle düşük fiyatla satılan sigaralarda, asgari maktu vergi tutarının yükselmesi, bu ürünlerin vergi maliyetini ciddi oranda artırdı. Firmalar fiyatlara en az 11 TL zam yapmak zorunda kalacak.