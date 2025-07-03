https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1097563841.html

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: İki yerleşim daha ele geçirildi

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: İki yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’nde olmak üzere iki yerleşim merkezini kontrol altına aldı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T13:15+0300

2025-07-03T13:15+0300

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ukrayna

donbass

harkov

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nde Melovoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Razino yerleşim merkezlerini Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlediği bildirildi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 305 asker ve 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 137 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bu ülkenin bir askeri sanayi işletmesi, bir İHA imalat atölyesi ve atölyesi, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarın bulunduğu yer ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 8 güdümlü uçak bombası ve 169 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rus-rublesi-en-cok-deger-kazanan-para-birimi-1097555685.html

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rusya, ukrayna, donbass, harkov, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat