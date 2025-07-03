https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rus-rublesi-en-cok-deger-kazanan-para-birimi-1097555685.html
Rus rublesi en çok değer kazanan para birimi
Rus rublesi en çok değer kazanan para birimi
Sputnik Türkiye
Rus rublesinin bu yılın ilk yarısında dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olduğu ortaya çıktı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T11:13+0300
2025-07-03T11:13+0300
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Sputnik, borsa verilerini analiz ederek Rus rublesinin bu yılın ilk yarısında dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olduğu sonucuna vardı.Rublenin dolara karşı değeri bu yılın 6 aylık döneminde yüzde 44.7 artarken diğer para birimlerini çok geride bıraktı. En çok değer kazanan para birimleri listesinde Macar forinti yüzde 17’lik artışla ikinci, İsveç kronu da yüzde 16.5’luk değer artışıyla üçüncü oldu.İlk beşte ayrıca yüzde 15.8’lik değer kazanan Çek kronu ve yüzde 15’lik artışla İzlanda kronu yer alıyor.Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri de Arjantin pesosu (yüzde 13.5’lik değer kaybı), Türk Lirası (yüzde 11.2) ve Libya dinarı (yüzde 9.1) oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/pentagonun-ukrayna-karari-abdli-yetkilileri-sok-etti-1097553932.html
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rusya, ruble, dolar
Rus rublesi en çok değer kazanan para birimi
11:13 03.07.2025 (güncellendi: 11:14 03.07.2025)
Rus rublesinin bu yılın ilk yarısında dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olduğu ortaya çıktı.
Sputnik, borsa verilerini analiz ederek Rus rublesinin bu yılın ilk yarısında dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olduğu sonucuna vardı.
Rublenin dolara karşı değeri bu yılın 6 aylık döneminde yüzde 44.7 artarken diğer para birimlerini çok geride bıraktı. En çok değer kazanan para birimleri listesinde Macar forinti yüzde 17’lik artışla ikinci, İsveç kronu da yüzde 16.5’luk değer artışıyla üçüncü oldu.
İlk beşte ayrıca yüzde 15.8’lik değer kazanan Çek kronu ve yüzde 15’lik artışla İzlanda kronu yer alıyor.
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri de Arjantin pesosu (yüzde 13.5’lik değer kaybı), Türk Lirası (yüzde 11.2) ve Libya dinarı (yüzde 9.1) oldu.