https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/putin-gelecek-hafta-telekonferans-yoluyla-brics-zirvesine-katilacak-1097437119.html

Putin, gelecek hafta telekonferans yoluyla BRICS zirvesine katılacak

Putin, gelecek hafta telekonferans yoluyla BRICS zirvesine katılacak

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in gelecek hafta düzenlenecek BRICS Zirvesi'nin genel oturumuna telekonferans yoluyla katılacağı öğrenildi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T17:20+0300

2025-06-29T17:20+0300

2025-06-29T17:20+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

brics

brics zirvesi

rio de janerio

yuriy uşakov

sergey lavrov

brezilya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek hafta düzenlenecek olan BRICS Zirvesi'nin genel oturumuna telekonferans yoluyla katılacak. Rus liderin programında başka uluslararası temasların da yer alacağı belirtildi.Gazeteci Pavel Zarubin, Putin’in ayrıca Rusya’nın yeni bölgelerinin kalkınmasına ilişkin bir toplantı yapacağını, Rusya Güvenlik Konseyi ile bir çalışma oturumu gerçekleştireceğini ve Stratejik Girişimler Ajansı’nın faaliyetleriyle ilgili görevlerle ilgileneceğini anlattı.17. BRICS Zirvesi, 6-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek. Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da zirveye katılmak için Brezilya’ya gideceğini açıklamıştı.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

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rusya, kremlin, vladimir putin, brics, brics zirvesi, rio de janerio, yuriy uşakov, sergey lavrov, brezilya, hindistan, çin, güney afrika