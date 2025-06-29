https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/putin-gelecek-hafta-telekonferans-yoluyla-brics-zirvesine-katilacak-1097437119.html
Putin, gelecek hafta telekonferans yoluyla BRICS zirvesine katılacak
Putin, gelecek hafta telekonferans yoluyla BRICS zirvesine katılacak
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin'in gelecek hafta düzenlenecek BRICS Zirvesi'nin genel oturumuna telekonferans yoluyla katılacağı öğrenildi. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T17:20+0300
2025-06-29T17:20+0300
2025-06-29T17:20+0300
dünya
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vladimir putin
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brics zirvesi
rio de janerio
yuriy uşakov
sergey lavrov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek hafta düzenlenecek olan BRICS Zirvesi'nin genel oturumuna telekonferans yoluyla katılacak. Rus liderin programında başka uluslararası temasların da yer alacağı belirtildi.Gazeteci Pavel Zarubin, Putin’in ayrıca Rusya’nın yeni bölgelerinin kalkınmasına ilişkin bir toplantı yapacağını, Rusya Güvenlik Konseyi ile bir çalışma oturumu gerçekleştireceğini ve Stratejik Girişimler Ajansı’nın faaliyetleriyle ilgili görevlerle ilgileneceğini anlattı.17. BRICS Zirvesi, 6-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek. Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da zirveye katılmak için Brezilya’ya gideceğini açıklamıştı.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/brics-ulkeleri-ortadoguda-nukleer-silahlardan-arindirilmis-bir-bolge-olusturulmasini-onerdi-1097303096.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, brics, brics zirvesi, rio de janerio, yuriy uşakov, sergey lavrov, brezilya, hindistan, çin, güney afrika
rusya, kremlin, vladimir putin, brics, brics zirvesi, rio de janerio, yuriy uşakov, sergey lavrov, brezilya, hindistan, çin, güney afrika
Putin, gelecek hafta telekonferans yoluyla BRICS zirvesine katılacak
Rusya lideri Putin'in gelecek hafta düzenlenecek BRICS Zirvesi'nin genel oturumuna telekonferans yoluyla katılacağı öğrenildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek hafta düzenlenecek olan BRICS Zirvesi'nin genel oturumuna telekonferans yoluyla katılacak. Rus liderin programında başka uluslararası temasların da yer alacağı belirtildi.
Gazeteci Pavel Zarubin, Putin’in ayrıca Rusya’nın yeni bölgelerinin kalkınmasına ilişkin bir toplantı yapacağını, Rusya Güvenlik Konseyi ile bir çalışma oturumu gerçekleştireceğini ve Stratejik Girişimler Ajansı’nın faaliyetleriyle ilgili görevlerle ilgileneceğini anlattı.
17. BRICS Zirvesi, 6-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek. Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da zirveye katılmak için Brezilya’ya gideceğini açıklamıştı.
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te
BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.