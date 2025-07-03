https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/putin-bugun-trumpla-telefon-gorusmesi-yapacagim-1097575701.html

Putin: Bugün Trump'la telefon görüşmesi yapacağım

Putin: Bugün Trump'la telefon görüşmesi yapacağım

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, bugün ABD'li mevkidaşı Trump'la telefon görüşmesini yapacağını açıkladı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T16:33+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yapmayı planladığını belirtti. Moskova'da düzenlenen 'Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler' Forumu kapsamında bir sergiyi ziyareti sırasında açıklama yapan Putin, "Bugün ABD Başkanı'yla konuşacağım" dedi.Putin'in ABD'li mevkidaşıyla görüşme planı, Washington'un Ukrayna'ya bazı silahların sevkiyatını tamamen askıya aldığına dair haberlerin basına yansıdığı bir döneme denk geliyor.Trump'tan teyit geldiABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin'le bugün telefon görüşmesi yapacaklarını doğruladı.Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, görüşmenin TSİ 17:00'de başlayacağını bildirdi.'Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler' Forumu, 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor ve Stratejik Girişimler Ajansı, Roscongress Vakfı ve VEB.RF tarafından organize ediliyor. Sputnik, forumun genel medya partneri olarak yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-sputnik-azerbaycandaki-faaliyetlerine-devam-edemez-1097575409.html

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donald trump, abd, rusya, vladimir putin, rusya-abd i̇lişkileri