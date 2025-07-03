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SON DAKİKA | Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybetti
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Putin: Bugün Trump'la telefon görüşmesi yapacağım
Putin: Bugün Trump'la telefon görüşmesi yapacağım
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, bugün ABD'li mevkidaşı Trump'la telefon görüşmesini yapacağını açıkladı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T16:33+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yapmayı planladığını belirtti. Moskova'da düzenlenen 'Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler' Forumu kapsamında bir sergiyi ziyareti sırasında açıklama yapan Putin, "Bugün ABD Başkanı'yla konuşacağım" dedi.Putin'in ABD'li mevkidaşıyla görüşme planı, Washington'un Ukrayna'ya bazı silahların sevkiyatını tamamen askıya aldığına dair haberlerin basına yansıdığı bir döneme denk geliyor.Trump'tan teyit geldiABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin'le bugün telefon görüşmesi yapacaklarını doğruladı.Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, görüşmenin TSİ 17:00'de başlayacağını bildirdi.'Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler' Forumu, 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor ve Stratejik Girişimler Ajansı, Roscongress Vakfı ve VEB.RF tarafından organize ediliyor. Sputnik, forumun genel medya partneri olarak yer alıyor.
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donald trump, abd, rusya, vladimir putin, rusya-abd i̇lişkileri
donald trump, abd, rusya, vladimir putin, rusya-abd i̇lişkileri

Putin: Bugün Trump'la telefon görüşmesi yapacağım

16:33 03.07.2025 (güncellendi: 16:48 03.07.2025)
© AP Photo / Jorge Silva, poolPutin-Trump bir arada
Putin-Trump bir arada - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
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Rus lider Putin, bugün ABD'li mevkidaşı Trump'la telefon görüşmesini yapacağını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yapmayı planladığını belirtti.

Moskova'da düzenlenen 'Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler' Forumu kapsamında bir sergiyi ziyareti sırasında açıklama yapan Putin, "Bugün ABD Başkanı'yla konuşacağım" dedi.

Putin'in ABD'li mevkidaşıyla görüşme planı, Washington'un Ukrayna'ya bazı silahların sevkiyatını tamamen askıya aldığına dair haberlerin basına yansıdığı bir döneme denk geliyor.

Trump'tan teyit geldi

ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin'le bugün telefon görüşmesi yapacaklarını doğruladı.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, görüşmenin TSİ 17:00'de başlayacağını bildirdi.

'Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler' Forumu, 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor ve Stratejik Girişimler Ajansı, Roscongress Vakfı ve VEB.RF tarafından organize ediliyor.

Sputnik, forumun genel medya partneri olarak yer alıyor.
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