https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/putin-rus-gemi-insa-endustrisini-buyuk-olcekli-gorevler-bekliyor-1097430882.html

Putin: Rus gemi inşa endüstrisini büyük ölçekli görevler bekliyor

Putin: Rus gemi inşa endüstrisini büyük ölçekli görevler bekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Gemi İnşaatçıları Günü dolayısıyla sektör çalışanlarını ve emektarlarını tebrik ederek, Rus gemi inşa sektörünün büyük ölçekli görevlerle... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T10:42+0300

2025-06-29T10:42+0300

2025-06-29T10:42+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

kutlama

buzkıran

nükleer buzkıran gemisi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Haziran Gemi İnşaatçıları Günü dolayısıyla sektör çalışanlarına yolladığı kutlama telgrafında Rus gemi inşa sektörünün büyük ölçekli görevlerle karşı karşıya olduğunu, bu görevlerin çözümlerinin deniz sınırlarının güvenliği için temel öneme sahip olduğunu vurguladı.Putin, "Sevgili dostlar! Gemi İnşaatçıları Günü’nüzü tebrik ederim. Bugün gemi inşa endüstrisi zamanın gerektirdiği büyük ölçekli görevlerle karşı karşıyadır. Mevcut üretim kapasitelerini yükseltmek ve yeni üretim kapasitelerini devreye almak, rekabetçi teknolojilere hakim olmak, uluslararası işbirliğini derinleştirmek, kalifiye personel yetiştirmek gibi görevler. Onların çözümü, Rusya'nın deniz sınırlarının güvenliğinin ve filonun kapsamlı, dengeli gelişiminin sağlanması için temel öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.Rus lider, Rusya'nın nükleer buzkıran grubunun genişletilmesinin Rusya için bir öncelikli görev olduğunun altını çizdi.

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rusya, kremlin, vladimir putin, kutlama, buzkıran, nükleer buzkıran gemisi