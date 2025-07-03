Prof. Dr. Hasan Ünal: ABD’nin silah sevkiyatı durdurma kararı sahadaki gelişmeleri etkileyecek

“Bu kararın Ukrayna'nın işini zorlaştıracağı kesin ama bu zaten Ukrayna açısından uzunca bir zamandır devam eden sürecin yansıması. Şöyle ki Amerika birkaç açıdan Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda isteksiz davranıyordu. Bunlardan birisi bu savaşın durdurulmasını arzu ettiği için, Trump göreve geldiği tarihten bu yana, bu sevkiyatı azaltma, yavaşlatma gibi yöntemlere başvurmuştu. Ama bunun ötesinde şöyle bir sorun var Batı blokunda, Batı dünyasında, silah ve mühimmat üretme kabiliyeti sınırlı.

Yani Rusya şu anda konvansiyonel silahlar ve bunların mühimmatı konusunda bütün Batı dünyasının toplam üretim kabiliyetinin en az birkaç misli ilerisinde. Dolayısıyla Rusya açısından, 155 milimetrelik top mermisi bulmak veya obüsler, tanklar ve bunların mühimmatlarını bulmak gibi bir sorun yaşanmıyor.

Ama Batı dünyasında bu ciddi bir sorun. Çünkü ellerindeki stokları Ukrayna'ya verdiler büyük ölçüde. Ukrayna'ya yardım diyerek verilen paralar da Amerikan silah şirketlerine yeni siparişler olarak geçti. Yani şöyle Amerikan silahlı kuvvetleri kendi ellerindeki stokları, Ukrayna'ya yeni silahlar olarak verip onlara borç yazıyor.

Öte yandan Amerikan hükümetinin, Amerikan kongresinin onayladığı Ukrayna'ya yardım rakamlarını da alıyor, onu da Amerikan silah şirketlerine sipariş olarak veriyordu. Halen de bu sistem devam ediyor. Burada önemli sorunlar var.

Çünkü Amerikan silah şirketlerinin üretim kabiliyeti tamamıyla doldurulmuş durumda. Haberde de söylendiği gibi ‘stoklarımız tükendi’ deniyor. Yani biz Amerika olarak diyor namütenahi stoklara sahip değiliz demek istiyor. İsrail'in de benzeri mühimmata ihtiyaç duyması aslında Ukrayna açısından bir sıkıntı. Çünkü Amerika İsrail'i ihmal edemez. Ama Ukrayna'yı ihmal edebilir. Nitekim ediyor da.”