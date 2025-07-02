https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-ukraynaya-silah-sevkiyatini-durdurdu-aralarinda-patriot-ve-stinger-de-var--1097511292.html
ABD Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurdu: Aralarında Patriot ve Stinger de var
ABD Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurdu: Aralarında Patriot ve Stinger de var
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna'ya sevkiyatını durdurduğu silah ve mühimmatlar arasında onlarca Patriot, 100'den fazla Hellfire ve onlarca Stinger füzesinin de yer aldığı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T07:53+0300
2025-07-02T07:53+0300
2025-07-02T08:19+0300
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NBC televizyonu, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre’deki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ukrayna’ya sevkiyatını askıya alma kararı aldığı silahlar arasında Patriot, Hellfire ve Stinger füzelerinin olduğuna dikkat çekti.Televizyonunun haberinde, “Bekletilen silahlar arasında onlarca Patriot hava savunma sistemi, <...> binlerce 155 milimetrelik parça tesirli obüs mühimmatı, 100'den fazla Hellfire füzesi, 250'den fazla yüksek hassasiyetli GMLRS füze sistemi ve ayrıca onlarca 'karadan havaya' Stinger füzesi, 'havadan havaya' AIM füzesi ve bomba atarlar bulunuyor” ifadesi kullanıldı.Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, sevkiyatı askıya alma kararını doğrulayarak, kararın “Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak” amacıyla alındığını söyledi.Daha önce Politico dergisi, bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını bildirmişti.Beyaz Saray’dan Haziran ayında yapılan açıklamada, Ukrayna'ya destek konusunda henüz bir kararın alınmadığı ve barış görüşmelerine odaklandıkları ifade edilmişti. ABD medyasına göre, Washington'dan gelen askeri yardımın durdurulması, Ukrayna ordusunu saldırı operasyonlarını gerçekleştirme yeteneğinden mahrum bırakacak.Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trump-israil-60-gunluk-gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-teklifini-kabul-etti-1097506520.html
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ABD Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurdu: Aralarında Patriot ve Stinger de var
07:53 02.07.2025 (güncellendi: 08:19 02.07.2025)
ABD'nin Ukrayna'ya sevkiyatını durdurduğu silah ve mühimmatlar arasında onlarca Patriot, 100'den fazla Hellfire ve onlarca Stinger füzesinin de yer aldığı belirtildi.
NBC televizyonu, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre’deki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ukrayna’ya sevkiyatını askıya alma kararı aldığı silahlar arasında Patriot, Hellfire ve Stinger füzelerinin olduğuna dikkat çekti.
Televizyonunun haberinde, “Bekletilen silahlar arasında onlarca Patriot hava savunma sistemi, <...> binlerce 155 milimetrelik parça tesirli obüs mühimmatı, 100'den fazla Hellfire füzesi, 250'den fazla yüksek hassasiyetli GMLRS füze sistemi ve ayrıca onlarca 'karadan havaya' Stinger füzesi, 'havadan havaya' AIM füzesi ve bomba atarlar bulunuyor” ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, sevkiyatı askıya alma kararını doğrulayarak, kararın “Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak” amacıyla alındığını söyledi.
Daha önce Politico dergisi, bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını bildirmişti.
Beyaz Saray’dan Haziran ayında yapılan açıklamada, Ukrayna'ya destek konusunda henüz bir kararın alınmadığı ve barış görüşmelerine odaklandıkları ifade edilmişti. ABD medyasına göre, Washington'dan gelen askeri yardımın durdurulması, Ukrayna ordusunu saldırı operasyonlarını gerçekleştirme yeteneğinden mahrum bırakacak.
Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.