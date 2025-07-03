https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/oyuncu-sekip-taspinar-son-yolculuguna-ugurlandi-1097579802.html
Oyuncu Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Balıkesir Edremit'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenazesi Altınoluk Merkez Cami’nde... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T18:55+0300
2025-07-03T18:55+0300
2025-07-03T18:55+0300
türki̇ye
şekip taşpınar
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze evi
cenaze nakil aracı
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Kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı.Kurtlar Vadisi dizisinde Cevat Akarsu rolüyle tanınan Taşpınar’ın naaşı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Altınoluk Merkez Cami’ne getirildi. İkindi namazının ardından defnedilen oyuncu, Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na son yolculuğunu yaptı. Cenazeye, Taşpınar’ın ailesi, dostları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sanat camiası, Taşpınar’ın vefatıyla büyük bir kayıp yaşandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kurtlar-vadisi-oyuncusu-sekip-taspinar-hayatini-kaybetti-kibritci-cevat-karakteriyle-taninmisti-1097530657.html
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şekip taşpınar, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı, kurtlar vadisi, kurtlar vadisi darbe, kurtlar vadisi vatan, kurtlar vadisi darbe, kurtlar vadisi pusu
Oyuncu Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir Edremit'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenazesi Altınoluk Merkez Cami’nde kılınan namazın ardından Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
Kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı.
Kurtlar Vadisi dizisinde Cevat Akarsu rolüyle tanınan Taşpınar’ın naaşı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Altınoluk Merkez Cami’ne getirildi. İkindi namazının ardından defnedilen oyuncu, Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na son yolculuğunu yaptı.
Cenazeye, Taşpınar’ın ailesi, dostları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sanat camiası, Taşpınar’ın vefatıyla büyük bir kayıp yaşandığını duyurdu.