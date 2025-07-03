https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/oyuncu-sekip-taspinar-son-yolculuguna-ugurlandi-1097579802.html

Oyuncu Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Balıkesir Edremit'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenazesi Altınoluk Merkez Cami’nde... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T18:55+0300

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türki̇ye

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cenaze namazı

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Kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı.Kurtlar Vadisi dizisinde Cevat Akarsu rolüyle tanınan Taşpınar’ın naaşı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Altınoluk Merkez Cami’ne getirildi. İkindi namazının ardından defnedilen oyuncu, Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na son yolculuğunu yaptı. Cenazeye, Taşpınar’ın ailesi, dostları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sanat camiası, Taşpınar’ın vefatıyla büyük bir kayıp yaşandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kurtlar-vadisi-oyuncusu-sekip-taspinar-hayatini-kaybetti-kibritci-cevat-karakteriyle-taninmisti-1097530657.html

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Sputnik Türkiye

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