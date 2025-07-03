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Putin-Trump görüşmesi sona erdi
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Oyuncu Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Balıkesir Edremit'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenazesi Altınoluk Merkez Cami’nde... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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cenaze
cenaze töreni
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cenaze evi
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kurtlar vadisi
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Kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı.Kurtlar Vadisi dizisinde Cevat Akarsu rolüyle tanınan Taşpınar’ın naaşı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Altınoluk Merkez Cami’ne getirildi. İkindi namazının ardından defnedilen oyuncu, Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na son yolculuğunu yaptı. Cenazeye, Taşpınar’ın ailesi, dostları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sanat camiası, Taşpınar’ın vefatıyla büyük bir kayıp yaşandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kurtlar-vadisi-oyuncusu-sekip-taspinar-hayatini-kaybetti-kibritci-cevat-karakteriyle-taninmisti-1097530657.html
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şekip taşpınar, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı, kurtlar vadisi, kurtlar vadisi darbe, kurtlar vadisi vatan, kurtlar vadisi darbe, kurtlar vadisi pusu
şekip taşpınar, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı, kurtlar vadisi, kurtlar vadisi darbe, kurtlar vadisi vatan, kurtlar vadisi darbe, kurtlar vadisi pusu

Oyuncu Şekip Taşpınar son yolculuğuna uğurlandı

18:55 03.07.2025
© AA / Mustafa KamaciŞekip Taşpınar
Şekip Taşpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Mustafa Kamaci
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Balıkesir Edremit'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenazesi Altınoluk Merkez Cami’nde kılınan namazın ardından Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
Kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı.
Kurtlar Vadisi dizisinde Cevat Akarsu rolüyle tanınan Taşpınar’ın naaşı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Altınoluk Merkez Cami’ne getirildi. İkindi namazının ardından defnedilen oyuncu, Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na son yolculuğunu yaptı.
Cenazeye, Taşpınar’ın ailesi, dostları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sanat camiası, Taşpınar’ın vefatıyla büyük bir kayıp yaşandığını duyurdu.
Şekip Taşpına sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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Kurtlar Vadisi oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti: Kibritçi Cevat karakteriyle tanınmıştı
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