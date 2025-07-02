https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/kurtlar-vadisi-oyuncusu-sekip-taspinar-hayatini-kaybetti-kibritci-cevat-karakteriyle-taninmisti-1097530657.html

Kurtlar Vadisi oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti: Kibritçi Cevat karakteriyle tanınmıştı

Kurtlar Vadisi oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti: Kibritçi Cevat karakteriyle tanınmıştı

Sputnik Türkiye

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Cevat Akarsu' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T15:08+0300

2025-07-02T15:08+0300

2025-07-02T15:14+0300

yaşam

kurtlar vadisi

arka sokaklar

şekip taşpınar

sahte alkol

hayatını kaybetti

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Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi birçok dizide rol alan oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti. Kötü haberi oyuncunun menajeri duyururken, Taşpınar Kurtlar Vadisi Pusu da Kibritçi Cevat Akarsu karakterini canlandırmıştı. Taşpınar 2023 yılında sahte içkiden zehirlenmişti. Kötü haberi menajeri duyurduÜnlü oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşındaki hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberini menajeri Temmuz Karikutal sosyal medyada duyurdu. Karikutal yaptığı paylaşımda "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.Sahte içkiden entübe edilmiştiOyuncu Şekip Taşpınar 2023 yılında sahte içki alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılkıytıb Muğla’da Sıtkı Koçman Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan 54 yaşındaki oyuncunun durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Taşpınar tedavisinin ardından taburcu edilmiştüi. Şekip Taşpınar kimdir?Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanındı. Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

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