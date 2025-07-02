https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/benzin-sigara-ve-alkole-otomatik-zam-geliyor-hepsinin-fiyati-yarin-degisecek-1097516142.html

Benzin, sigara ve alkole otomatik zam geliyor: Hepsinin fiyatı yarın değişecek

Benzin, sigara ve alkole otomatik zam geliyor: Hepsinin fiyatı yarın değişecek

Sputnik Türkiye

3 Temmuz’da açıklanacak Yİ-ÜFE verileriyle birlikte, ÖTV’ye bağlı olarak benzin, motorin, LPG, sigara ve alkollü içkilerde otomatik zam bekleniyor. Öngörülen... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T11:09+0300

2025-07-02T11:09+0300

2025-07-02T11:21+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

sigara

alkol

motorin

akaryakıt zammı

lpg

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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3 Temmuz 2025'te açıklanacak enflasyon verileri, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, birçok temel tüketim kalemini de etkileyecek. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında yer alan benzin, sigara, alkollü içki gibi ürünlerde, 6 aylık Yİ-ÜFE oranına göre otomatik zam uygulanacak.ÖTV artışları, Ocak-Haziran dönemindeki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kümülatif değişimine göre belirleniyor. Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşti. NTV'nin haberine göre, haziran ayında yüzde 1.5 civarında bir artış beklendiği için, toplamda yüzde 14.61 oranında bir artış öngörülüyor.Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?Akaryakıt ürünleri doğrudan etkilenecek. Beklenen zamma göre;Bu artışlar, pompaya anında yansıyacak.Sigara temmuz zammı: Sigara fiyatları ne kadar artacak?Sigara üzerinde hesaplanan vergilerdeki artış, paket fiyatlarını doğrudan yukarı çekecek. Her dal için alınan asgari maktu vergi yüzde 14.61 artışla 1.8313 TL’den 2.0988 TL’ye çıkacak. Ayrıca;Bu da paket başına 8-10 TL arası zam anlamına geliyor.Alkole ne kadar zam bekleniyor?Alkollü içkilerde de benzer şekilde zam kapıda. Bir litre rakının ÖTV’si:Bu, bir litre rakının yalnızca 704 TL’sinin ÖTV kaynaklı olacağı anlamına geliyor.Cumhurbaşkanının aldığı herhangi bir karar olmazsa ÖTV artışları anında fiyatlara yansıyacak.Zamlar yalnızca tüketim ürünleriyle sınırlı kalmayacak. 65 yaş aylığı, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalem, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle yeniden belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yarin-kritik-gun-memur-ve-emekliye-zam-netlesiyor-son-rakamlar-belli-oldu-1097513815.html

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