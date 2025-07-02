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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/benzin-sigara-ve-alkole-otomatik-zam-geliyor-hepsinin-fiyati-yarin-degisecek-1097516142.html
Benzin, sigara ve alkole otomatik zam geliyor: Hepsinin fiyatı yarın değişecek
Benzin, sigara ve alkole otomatik zam geliyor: Hepsinin fiyatı yarın değişecek
Sputnik Türkiye
3 Temmuz’da açıklanacak Yİ-ÜFE verileriyle birlikte, ÖTV’ye bağlı olarak benzin, motorin, LPG, sigara ve alkollü içkilerde otomatik zam bekleniyor. Öngörülen... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T11:09+0300
2025-07-02T11:21+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
sigara
alkol
motorin
akaryakıt zammı
lpg
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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3 Temmuz 2025'te açıklanacak enflasyon verileri, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, birçok temel tüketim kalemini de etkileyecek. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında yer alan benzin, sigara, alkollü içki gibi ürünlerde, 6 aylık Yİ-ÜFE oranına göre otomatik zam uygulanacak.ÖTV artışları, Ocak-Haziran dönemindeki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kümülatif değişimine göre belirleniyor. Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşti. NTV'nin haberine göre, haziran ayında yüzde 1.5 civarında bir artış beklendiği için, toplamda yüzde 14.61 oranında bir artış öngörülüyor.Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?Akaryakıt ürünleri doğrudan etkilenecek. Beklenen zamma göre;Bu artışlar, pompaya anında yansıyacak.Sigara temmuz zammı: Sigara fiyatları ne kadar artacak?Sigara üzerinde hesaplanan vergilerdeki artış, paket fiyatlarını doğrudan yukarı çekecek. Her dal için alınan asgari maktu vergi yüzde 14.61 artışla 1.8313 TL’den 2.0988 TL’ye çıkacak. Ayrıca;Bu da paket başına 8-10 TL arası zam anlamına geliyor.Alkole ne kadar zam bekleniyor?Alkollü içkilerde de benzer şekilde zam kapıda. Bir litre rakının ÖTV’si:Bu, bir litre rakının yalnızca 704 TL’sinin ÖTV kaynaklı olacağı anlamına geliyor.Cumhurbaşkanının aldığı herhangi bir karar olmazsa ÖTV artışları anında fiyatlara yansıyacak.Zamlar yalnızca tüketim ürünleriyle sınırlı kalmayacak. 65 yaş aylığı, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalem, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle yeniden belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yarin-kritik-gun-memur-ve-emekliye-zam-netlesiyor-son-rakamlar-belli-oldu-1097513815.html
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benzine zam, motorine zam, lpg zammı, sigara zammı, alkole zam, ötv artışı, 3 temmuz enflasyon, üfe oranı, otomati̇k zam, sigara fiyatına zam, akaryakıt fiyatları, sigara fiyatları 2025, en ucuz sigara 80 tl, paket sigara zammı, alkol fiyatları, rakı ötv zammı, benzin fiyatı ne kadar, mazot fiyatı, temmuz ötv zammı, tütüne vergi zammı, alkol ve tütün ötv, temmuzda zam geliyor

Benzin, sigara ve alkole otomatik zam geliyor: Hepsinin fiyatı yarın değişecek

11:09 02.07.2025 (güncellendi: 11:21 02.07.2025)
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© AA / İsmail Aslandağ
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3 Temmuz’da açıklanacak Yİ-ÜFE verileriyle birlikte, ÖTV’ye bağlı olarak benzin, motorin, LPG, sigara ve alkollü içkilerde otomatik zam bekleniyor. Öngörülen artış oranı yüzde 14.61. Zamlar, fiyatlara anında yansıyacak.
3 Temmuz 2025'te açıklanacak enflasyon verileri, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, birçok temel tüketim kalemini de etkileyecek. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında yer alan benzin, sigara, alkollü içki gibi ürünlerde, 6 aylık Yİ-ÜFE oranına göre otomatik zam uygulanacak.
ÖTV artışları, Ocak-Haziran dönemindeki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kümülatif değişimine göre belirleniyor. Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşti. NTV'nin haberine göre, haziran ayında yüzde 1.5 civarında bir artış beklendiği için, toplamda yüzde 14.61 oranında bir artış öngörülüyor.

Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

Akaryakıt ürünleri doğrudan etkilenecek. Beklenen zamma göre;
Benzin: 2.10 TL artış
Motorin: 1.97 TL artış
LPG: 1.61 TL artış
Bu artışlar, pompaya anında yansıyacak.

Sigara temmuz zammı: Sigara fiyatları ne kadar artacak?

Sigara üzerinde hesaplanan vergilerdeki artış, paket fiyatlarını doğrudan yukarı çekecek. Her dal için alınan asgari maktu vergi yüzde 14.61 artışla 1.8313 TL’den 2.0988 TL’ye çıkacak. Ayrıca;
Maktu vergi: 10.50 TL → 12.03 TL
Bir paket sigaranın KDV dahil vergi yükü: 56.55 TL → 64.8 TL
Bu da paket başına 8-10 TL arası zam anlamına geliyor.

Alkole ne kadar zam bekleniyor?

Alkollü içkilerde de benzer şekilde zam kapıda. Bir litre rakının ÖTV’si:
Mevcut: 1365.72 TL
Yeni: 1565 TL (Yaklaşık 199.5 TL artış)
Bu, bir litre rakının yalnızca 704 TL’sinin ÖTV kaynaklı olacağı anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanının aldığı herhangi bir karar olmazsa ÖTV artışları anında fiyatlara yansıyacak.
Zamlar yalnızca tüketim ürünleriyle sınırlı kalmayacak. 65 yaş aylığı, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalem, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisiyle yeniden belirlenecek.
En düşük emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
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Yarın kritik gün: Memur ve emekliye zam netleşiyor, son rakamlar belli oldu
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