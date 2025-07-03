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Meteoroloji uyardı: Kuzey illerinde sağanak yağışa dikkat, kuvvetli rüzgarlar orman yangını riskini yükseltiyor
Meteoroloji uyardı: Kuzey illerinde sağanak yağışa dikkat, kuvvetli rüzgarlar orman yangını riskini yükseltiyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan’da kuvvetli sağanak bekleniyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu’da ise kuvvetli rüzgar riski var.
2025-07-03T06:39+0300
2025-07-03T06:39+0300
yaşam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Temmuz Perşembe günü hava durumuna göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar orman yangınları riskini artırıyorRüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ani su baskınlarına dikkatSağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABALIKESİR 31°C – Parçalı ve az bulutluEDİRNE 35°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 31°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAFYONKARAHİSAR 26°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 35°C – Az bulutlu ve açıkİZMİR 35°C – Az bulutlu ve açıkMANİSA 34°C – Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZADANA 37°C – Az bulutlu ve açıkANTALYA 40°C – Az bulutlu ve açıkHATAY 33°C – Az bulutlu ve açıkISPARTA 29°C – Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUANKARA 25°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 26°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 26°C – Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 23°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZBOLU 24°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE 29°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP 28°C – Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 25°C – Parçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 25°C – Parçalı ve çok bulutluRİZE 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 25°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUERZURUM 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 27°C – Az bulutluVAN 25°C – Az bulutluParçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 34°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 32°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN 32°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT 34°C – Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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3 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, i̇stanbul hava durumu, karadeniz yağış uyarısı, ardahan sel riski, ege rüzgar, marmara fırtına, sıcaklıklar düşüyor, bugün hava nasıl, perşembe hava durumu, bölgesel hava tahmini
3 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, i̇stanbul hava durumu, karadeniz yağış uyarısı, ardahan sel riski, ege rüzgar, marmara fırtına, sıcaklıklar düşüyor, bugün hava nasıl, perşembe hava durumu, bölgesel hava tahmini

Meteoroloji uyardı: Kuzey illerinde sağanak yağışa dikkat, kuvvetli rüzgarlar orman yangını riskini yükseltiyor

06:39 03.07.2025
© DHAMarmara - rüzgar
Marmara - rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© DHA
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Meteoroloji'nin 3 Temmuz Perşembe hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan’da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede rüzgar 60 km/saat hızla esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Temmuz Perşembe günü hava durumuna göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar orman yangınları riskini artırıyor

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ani su baskınlarına dikkat

Sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

BALIKESİR 31°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 35°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

AFYONKARAHİSAR 26°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 35°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 34°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA 37°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA 40°C – Az bulutlu ve açık
HATAY 33°C – Az bulutlu ve açık
ISPARTA 29°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA 25°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 26°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 26°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

BOLU 24°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 29°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 28°C – Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 25°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 27°C – Az bulutlu
VAN 25°C – Az bulutlu
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 34°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 32°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 34°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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