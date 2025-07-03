Meteoroloji uyardı: Kuzey illerinde sağanak yağışa dikkat, kuvvetli rüzgarlar orman yangını riskini yükseltiyor
© DHAMarmara - rüzgar
© DHA
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Meteoroloji'nin 3 Temmuz Perşembe hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan’da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede rüzgar 60 km/saat hızla esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Temmuz Perşembe günü hava durumuna göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar orman yangınları riskini artırıyor
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ani su baskınlarına dikkat
Sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
BALIKESİR 31°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 35°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 31°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 35°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
AFYONKARAHİSAR 26°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 35°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 34°C – Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 35°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA 34°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA 37°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA 40°C – Az bulutlu ve açık
HATAY 33°C – Az bulutlu ve açık
ISPARTA 29°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA 40°C – Az bulutlu ve açık
HATAY 33°C – Az bulutlu ve açık
ISPARTA 29°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
ANKARA 25°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 26°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 26°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 23°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 26°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 26°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
BOLU 24°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 29°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 28°C – Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 25°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 29°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 28°C – Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 25°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 25°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 27°C – Az bulutlu
VAN 25°C – Az bulutlu
KARS 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 27°C – Az bulutlu
VAN 25°C – Az bulutlu
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 34°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 32°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 34°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 32°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 34°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.