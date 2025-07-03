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İzmir Valisi Elban'dan iddialara yanıt: Sabotaj ihtimali şu an görünmüyor, Çeşme'deki yangın elektrik hattından çıkmış
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İzmir Valisi Elban'dan iddialara yanıt: Sabotaj ihtimali şu an görünmüyor, Çeşme'deki yangın elektrik hattından çıkmış
İzmir Valisi Elban'dan iddialara yanıt: Sabotaj ihtimali şu an görünmüyor, Çeşme'deki yangın elektrik hattından çıkmış
Sputnik Türkiye
İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş’teki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada 37 kişinin tahliye edildiğini, 81 yaşındaki bir vatandaşın ise dumandan... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin son durumu paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu ana kadar 37 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vali Elban, "Maalesef 81 yaşındaki bir vatandaşımızın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini öğrendik. Cansız bedeni bulundu" ifadelerini kullandı.Sabotaj iddialarına net yanıtVali Elban, yangının sabotaj kaynaklı olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını vurgulayarak, "Şu an sabotaj ihtimali görünmüyor. Yangın insan kaynaklı değil" dedi. Yangının rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi. Rüzgar yangının yayılmasını kolaylaştırıyorYangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran en büyük etkenin rüzgar olduğunu belirten Elban, "Rüzgarın hızlı yön değiştirmesi nedeniyle yangın yayılıyor. Ancak şu anda yangını otobanın bulunduğu bölgeye sıkıştırdık" açıklamasını yaptı.Otoban trafiğe kapatıldı, açılma süreci başladıVali Elban, yangının etkili olduğu bölgedeki otobanın güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldığını söyledi. "Otoban trafiğe kapatıldı. Ancak yavaş yavaş açılmaya başlandı. Kısa süre içinde yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/istanbulda-orman-yangini-cikti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1097566097.html
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ödemiş, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, çeşme, çeşme
ödemiş, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, çeşme, çeşme

İzmir Valisi Elban'dan iddialara yanıt: Sabotaj ihtimali şu an görünmüyor, Çeşme'deki yangın elektrik hattından çıkmış

14:12 03.07.2025 (güncellendi: 14:22 03.07.2025)
© AA / Berkan Çetinİzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Berkan Çetin
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş’teki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada 37 kişinin tahliye edildiğini, 81 yaşındaki bir vatandaşın ise dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Sabotaj ihtimali bulunmadığı belirtildi. Elban, Çeşme’deki yangının elektrik hattından çıktığını duyurdu.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin son durumu paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu ana kadar 37 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vali Elban, "Maalesef 81 yaşındaki bir vatandaşımızın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini öğrendik. Cansız bedeni bulundu" ifadelerini kullandı.

Sabotaj iddialarına net yanıt

Vali Elban, yangının sabotaj kaynaklı olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını vurgulayarak, "Şu an sabotaj ihtimali görünmüyor. Yangın insan kaynaklı değil" dedi. Yangının rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi.

Rüzgar yangının yayılmasını kolaylaştırıyor

Yangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran en büyük etkenin rüzgar olduğunu belirten Elban, "Rüzgarın hızlı yön değiştirmesi nedeniyle yangın yayılıyor. Ancak şu anda yangını otobanın bulunduğu bölgeye sıkıştırdık" açıklamasını yaptı.

Otoban trafiğe kapatıldı, açılma süreci başladı

Vali Elban, yangının etkili olduğu bölgedeki otobanın güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldığını söyledi. "Otoban trafiğe kapatıldı. Ancak yavaş yavaş açılmaya başlandı. Kısa süre içinde yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.
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