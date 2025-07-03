https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/izmir-valisi-elban-iddialara-net-yanit-sabotaj-ihtimali-su-an-gorunmuyor-1097569971.html
İzmir Valisi Elban'dan iddialara yanıt: Sabotaj ihtimali şu an görünmüyor, Çeşme'deki yangın elektrik hattından çıkmış
İzmir Valisi Elban'dan iddialara yanıt: Sabotaj ihtimali şu an görünmüyor, Çeşme'deki yangın elektrik hattından çıkmış
Sputnik Türkiye
İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş’teki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada 37 kişinin tahliye edildiğini, 81 yaşındaki bir vatandaşın ise dumandan... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T14:12+0300
2025-07-03T14:12+0300
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin son durumu paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu ana kadar 37 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vali Elban, "Maalesef 81 yaşındaki bir vatandaşımızın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini öğrendik. Cansız bedeni bulundu" ifadelerini kullandı.Sabotaj iddialarına net yanıtVali Elban, yangının sabotaj kaynaklı olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını vurgulayarak, "Şu an sabotaj ihtimali görünmüyor. Yangın insan kaynaklı değil" dedi. Yangının rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi. Rüzgar yangının yayılmasını kolaylaştırıyorYangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran en büyük etkenin rüzgar olduğunu belirten Elban, "Rüzgarın hızlı yön değiştirmesi nedeniyle yangın yayılıyor. Ancak şu anda yangını otobanın bulunduğu bölgeye sıkıştırdık" açıklamasını yaptı.Otoban trafiğe kapatıldı, açılma süreci başladıVali Elban, yangının etkili olduğu bölgedeki otobanın güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldığını söyledi. "Otoban trafiğe kapatıldı. Ancak yavaş yavaş açılmaya başlandı. Kısa süre içinde yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/istanbulda-orman-yangini-cikti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1097566097.html
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ödemiş, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, çeşme, çeşme
İzmir Valisi Elban'dan iddialara yanıt: Sabotaj ihtimali şu an görünmüyor, Çeşme'deki yangın elektrik hattından çıkmış
14:12 03.07.2025 (güncellendi: 14:22 03.07.2025)
İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş’teki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada 37 kişinin tahliye edildiğini, 81 yaşındaki bir vatandaşın ise dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Sabotaj ihtimali bulunmadığı belirtildi. Elban, Çeşme’deki yangının elektrik hattından çıktığını duyurdu.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin son durumu paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu ana kadar 37 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vali Elban, "Maalesef 81 yaşındaki bir vatandaşımızın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini öğrendik. Cansız bedeni bulundu" ifadelerini kullandı.
Sabotaj iddialarına net yanıt
Vali Elban, yangının sabotaj kaynaklı olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını vurgulayarak, "Şu an sabotaj ihtimali görünmüyor. Yangın insan kaynaklı değil" dedi. Yangının rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi.
Rüzgar yangının yayılmasını kolaylaştırıyor
Yangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran en büyük etkenin rüzgar olduğunu belirten Elban, "Rüzgarın hızlı yön değiştirmesi nedeniyle yangın yayılıyor. Ancak şu anda yangını otobanın bulunduğu bölgeye sıkıştırdık" açıklamasını yaptı.
Otoban trafiğe kapatıldı, açılma süreci başladı
Vali Elban, yangının etkili olduğu bölgedeki otobanın güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldığını söyledi. "Otoban trafiğe kapatıldı. Ancak yavaş yavaş açılmaya başlandı. Kısa süre içinde yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.