https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/meteorolojiden-yarin-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-1097570119.html

Meteoroloji'den yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Samsun... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T14:24+0300

2025-07-03T14:24+0300

2025-07-03T14:24+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

samsun

trabzon

ordu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu. Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış, Ordu ve Giresun’da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.Yağışlar gün boyu sürecekKuvvetli yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da ise cumartesi öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve özellikle kıyı bölgelerde tedbirli olmaları istendi.Doğu Anadolu’da da sağanak alarmıYarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde de aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu illerde de su baskını ve ulaşım aksamaları riskine karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı.Sel ve heyelan riskine karşı uyarıMeteoroloji, olası sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Özellikle dere yatakları, heyelan riski taşıyan yamaçlar ve alt geçitlerde yaşayanların dikkatli olması istendi.

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türki̇ye

samsun

trabzon

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