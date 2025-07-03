https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/meteorolojiden-yarin-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-1097570119.html
Meteoroloji'den yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Samsun... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T14:24+0300
2025-07-03T14:24+0300
2025-07-03T14:24+0300
türki̇ye
meteoroloji
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yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu. Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış, Ordu ve Giresun’da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.Yağışlar gün boyu sürecekKuvvetli yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da ise cumartesi öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve özellikle kıyı bölgelerde tedbirli olmaları istendi.Doğu Anadolu’da da sağanak alarmıYarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde de aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu illerde de su baskını ve ulaşım aksamaları riskine karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı.Sel ve heyelan riskine karşı uyarıMeteoroloji, olası sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Özellikle dere yatakları, heyelan riski taşıyan yamaçlar ve alt geçitlerde yaşayanların dikkatli olması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/izmir-cesmede-yangin-nedeniyle-otoyol-ve-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1097565795.html
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karadeniz yağış uyarısı, samsun trabzon rize artvin sağanak, ordu giresun şiddetli yağmur, erzurum kars bayburt ardahan hava durumu, sel uyarısı meteoroloji, heyelan riski karadeniz, gök gürültülü sağanak hangi illerde olacak, yarın hava durumu nasıl olacak, doğu anadolu sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt'ta sel ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu. Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış, Ordu ve Giresun’da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.
Yağışlar gün boyu sürecek
Kuvvetli yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da ise cumartesi öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Vatandaşların meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve özellikle kıyı bölgelerde tedbirli olmaları istendi.
Doğu Anadolu’da da sağanak alarmı
Yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde de aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu illerde de su baskını ve ulaşım aksamaları riskine karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı.
Sel ve heyelan riskine karşı uyarı
Meteoroloji, olası sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Özellikle dere yatakları, heyelan riski taşıyan yamaçlar ve alt geçitlerde yaşayanların dikkatli olması istendi.