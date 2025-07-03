https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/kremlinden-rusya-ukrayna-muzakerelerinin-yeni-turuna-iliskin-aciklama-1097561053.html
Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turuna ilişkin açıklama
Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turuna ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya ile Ukrayna arasında yeniden başlayan müzakerelerin yeni turu hakkında açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmeler ile ilgili tüm onay... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T12:48+0300
2025-07-03T12:48+0300
2025-07-03T13:14+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turu ile ilgili tüm onay prosedürlerinin tamamlanması gerektiğini, her iki tarafın da zamanlama konusunda öneri beklediğini ifade etti.Peskov, Kiev ile müzakerelerin yeni turunun zamanlaması ile ilgili mutabakat sürecinde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığının altını çizdi.'Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını yakından izliyoruz'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını yakından izlediğini ve sorunlar gördüğünü söyleyen Peskov, "Görünüşe göre, endüstri füzeleri gereken miktarlarda üretmeyi yetiştiremiyor, özellikle de hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya çok sayıda teslimat yapıldığı bu durumda. Bazı sorunlar var. Durumu yakından izliyoruz" diye konuştu.Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 4 Temmuz'da bir görüşme olma ihtimalini değerlendiren Peskov, "Kremlin asla telefon görüşmelerini duyurmaz, gerçekleştiği zaman görüşme konusunda bilgi verecektir" açıklamasını yaptı.Kremlin Sözcüsü, Putin'in Perşembe günü Rusya Stratejik Girişimleri Ajansı’nın (ASİ) ‘Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler’ adlı forumunun genel oturumunda konuşma yapacağını, akşam saatlerinde ise uluslararası bir telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/peskov-baku-ile-temaslarin-rus-gazetecilerin-serbest-birakilmasina-yardimci-olmasini-umuyoruz-1097493796.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere, vladimir putin, kiev, donald trump, kremlin, rusya stratejik girişimler ajansı (asi̇)
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, müzakere, vladimir putin, kiev, donald trump, kremlin, rusya stratejik girişimler ajansı (asi̇)
Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turuna ilişkin açıklama
12:48 03.07.2025 (güncellendi: 13:14 03.07.2025)
Rusya ile Ukrayna arasında yeniden başlayan müzakerelerin yeni turu hakkında açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmeler ile ilgili tüm onay prosedürlerinin tamamlanması gerektiğini, her iki tarafın da zamanlama konusunda öneri beklediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turu ile ilgili tüm onay prosedürlerinin tamamlanması gerektiğini, her iki tarafın da zamanlama konusunda öneri beklediğini ifade etti.
Peskov, Kiev ile müzakerelerin yeni turunun zamanlaması ile ilgili mutabakat sürecinde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığının altını çizdi.
'Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını yakından izliyoruz'
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını yakından izlediğini ve sorunlar gördüğünü söyleyen Peskov, "Görünüşe göre, endüstri füzeleri gereken miktarlarda üretmeyi yetiştiremiyor, özellikle de hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya çok sayıda teslimat yapıldığı bu durumda. Bazı sorunlar var. Durumu yakından izliyoruz" diye konuştu.
Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 4 Temmuz'da bir görüşme olma ihtimalini değerlendiren Peskov, "Kremlin asla telefon görüşmelerini duyurmaz, gerçekleştiği zaman görüşme konusunda bilgi verecektir" açıklamasını yaptı.
Kremlin Sözcüsü, Putin'in Perşembe günü Rusya Stratejik Girişimleri Ajansı’nın (ASİ) ‘Yeni Zaman İçin Güçlü Fikirler’ adlı forumunun genel oturumunda konuşma yapacağını, akşam saatlerinde ise uluslararası bir telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini ifade etti.