https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/peskov-baku-ile-temaslarin-rus-gazetecilerin-serbest-birakilmasina-yardimci-olmasini-umuyoruz-1097493796.html
Peskov: Bakü ile temasların Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına yardımcı olmasını umuyoruz
Peskov: Bakü ile temasların Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına yardımcı olmasını umuyoruz
Sputnik Türkiye
Peskov, Moskova'nın Bakü ile doğrudan temasların gözaltında olan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlayabileceğini umduğunu vurguladı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T13:46+0300
2025-07-01T13:46+0300
2025-07-01T13:46+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
azerbaycan
bakü
moskova
rus gazeteciler
gözaltı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Sputnik Azerbaycan ve Ruptly çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin bilgilere dikkatle yaklaştığını belirtti.Peskov, Moskova'nın Bakü ile doğrudan temasların gözaltında olan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlayabileceğini umduğunu vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Bakü'nün tepkisini son derece duygusal olarak nitelendirdi.Peskov’un diğer açıklamaları:- Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere hızının önemli ölçüde artacağı ihtimalinden bahsetmek zor.- Rusya, Ukrayna ile varılan anlaşmaların uygulanması yönündeki çalışmaları yavaşlatmıyor ve durdurmuyor.- Rusya, Ukrayna ile ilgili müzakerelerin geciktirilmesinden yana değil.- Rusya, Ukrayna sorununun çözümüne yönelik müzakereler ile ilgili çaba sarf eden ABD'ye minnettar.- Moskova, Kiev rejiminin sivillerin yaşadığı şehirlere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınıyor.- Rusya, Ukrayna'daki duruma ilişkin hedeflerine siyasi ve diplomatik yollar üzerinden ulaşmak istiyor.- Rusya'da faaliyette olan tüm yazışma uygulamaları Rus mevzuatına uymalıdır.- Rusya’nın yazışma uygulaması rekabet olmadan gelişemez.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, azerbaycan, bakü, moskova, rus gazeteciler, gözaltı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, azerbaycan, bakü, moskova, rus gazeteciler, gözaltı
Peskov: Bakü ile temasların Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına yardımcı olmasını umuyoruz
Ayrıntılar geliyor
Peskov, Moskova'nın Bakü ile doğrudan temasların gözaltında olan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlayabileceğini umduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Sputnik Azerbaycan ve Ruptly çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin bilgilere dikkatle yaklaştığını belirtti.
Peskov, Moskova'nın Bakü ile doğrudan temasların gözaltında olan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlayabileceğini umduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, Bakü'nün tepkisini son derece duygusal olarak nitelendirdi.
Peskov’un diğer açıklamaları:
- Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere hızının önemli ölçüde artacağı ihtimalinden bahsetmek zor.
- Rusya, Ukrayna ile varılan anlaşmaların uygulanması yönündeki çalışmaları yavaşlatmıyor ve durdurmuyor.
- Rusya, Ukrayna ile ilgili müzakerelerin geciktirilmesinden yana değil.
- Rusya, Ukrayna sorununun çözümüne yönelik müzakereler ile ilgili çaba sarf eden ABD'ye minnettar.
- Moskova, Kiev rejiminin sivillerin yaşadığı şehirlere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınıyor.
- Rusya, Ukrayna'daki duruma ilişkin hedeflerine siyasi ve diplomatik yollar üzerinden ulaşmak istiyor.
- Rusya'da faaliyette olan tüm yazışma uygulamaları Rus mevzuatına uymalıdır.
- Rusya’nın yazışma uygulaması rekabet olmadan gelişemez.