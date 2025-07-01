https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/peskov-baku-ile-temaslarin-rus-gazetecilerin-serbest-birakilmasina-yardimci-olmasini-umuyoruz-1097493796.html

Peskov: Bakü ile temasların Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına yardımcı olmasını umuyoruz

Peskov: Bakü ile temasların Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına yardımcı olmasını umuyoruz

Sputnik Türkiye

Peskov, Moskova'nın Bakü ile doğrudan temasların gözaltında olan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlayabileceğini umduğunu vurguladı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T13:46+0300

2025-07-01T13:46+0300

2025-07-01T13:46+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

azerbaycan

bakü

moskova

rus gazeteciler

gözaltı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Sputnik Azerbaycan ve Ruptly çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin bilgilere dikkatle yaklaştığını belirtti.Peskov, Moskova'nın Bakü ile doğrudan temasların gözaltında olan Rus gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlayabileceğini umduğunu vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Bakü'nün tepkisini son derece duygusal olarak nitelendirdi.Peskov’un diğer açıklamaları:- Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere hızının önemli ölçüde artacağı ihtimalinden bahsetmek zor.- Rusya, Ukrayna ile varılan anlaşmaların uygulanması yönündeki çalışmaları yavaşlatmıyor ve durdurmuyor.- Rusya, Ukrayna ile ilgili müzakerelerin geciktirilmesinden yana değil.- Rusya, Ukrayna sorununun çözümüne yönelik müzakereler ile ilgili çaba sarf eden ABD'ye minnettar.- Moskova, Kiev rejiminin sivillerin yaşadığı şehirlere yönelik saldırılarını kararlılıkla kınıyor.- Rusya, Ukrayna'daki duruma ilişkin hedeflerine siyasi ve diplomatik yollar üzerinden ulaşmak istiyor.- Rusya'da faaliyette olan tüm yazışma uygulamaları Rus mevzuatına uymalıdır.- Rusya’nın yazışma uygulaması rekabet olmadan gelişemez.

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, azerbaycan, bakü, moskova, rus gazeteciler, gözaltı