https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/girit-adasinda-yangin-5-kisi-yaralandi-evler-zarar-gordu-1097543023.html
Girit Adası'nda yangın: 5 kişi yaralandı, evler zarar gördü
Girit Adası'nda yangın: 5 kişi yaralandı, evler zarar gördü
Sputnik Türkiye
Türkiye'de devam eden orman yangınlarının yanısıra Yunanistan da orman yangınlarıyla boğuşuyor. Girit Adası'nda yerleşim yerlerine sıçrayan yangında kimi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T02:38+0300
2025-07-03T02:38+0300
2025-07-03T02:38+0300
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Girit Adası'nda çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü.Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Girit Adası'nın Laşit bölgesinde 2 Temmuz Salı günü ormanlık alanda başlayan yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.Bazı yerleşim birimleri Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nin talimatıyla tahliye edildi.5 kişi yaralandıYangından etkilenen 3 kişi solunum sorunu nedeniyle 2 vatandaş ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.Bugün yangının yerleşim yerlerine sıçramasıyla bazı evler zarar gördü.Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar çalışmaları güçleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmirin-odemis-ilcesinde-yangin-cikti-iki-mahalle-tahliye-edildi-1097541840.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmirin-odemis-ilcesinde-yangin-cikti-iki-mahalle-tahliye-edildi-1097541840.html
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girit, yangın, yangın söndürme
Girit Adası'nda yangın: 5 kişi yaralandı, evler zarar gördü
Türkiye'de devam eden orman yangınlarının yanısıra Yunanistan da orman yangınlarıyla boğuşuyor. Girit Adası'nda yerleşim yerlerine sıçrayan yangında kimi binalar zarara uğrarken 5 kişinin yaralandı.
Girit Adası'nda çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Girit Adası'nın Laşit bölgesinde 2 Temmuz Salı günü ormanlık alanda başlayan yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.
Bazı yerleşim birimleri Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nin talimatıyla tahliye edildi.
Yangından etkilenen 3 kişi solunum sorunu nedeniyle 2 vatandaş ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.
Bugün yangının yerleşim yerlerine sıçramasıyla bazı evler zarar gördü.
Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar çalışmaları güçleştirdi.