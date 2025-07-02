https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmirin-odemis-ilcesinde-yangin-cikti-iki-mahalle-tahliye-edildi-1097541840.html
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yangın çıktı: İki mahalle tahliye edildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yangın çıktı: İki mahalle tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı. Tedbir... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T23:37+0300
2025-07-02T23:37+0300
2025-07-03T00:39+0300
türki̇ye
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i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
yangın
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yangın söndürme
yangın söndürme tüpü
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İzmir'in Tosunlar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı.Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Tedbir amaçlı iki mahalle tahliye edilirken, bazı evler yangında zarar gördü. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmir-valisi-elban-acikladi-cesmedeki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1097541171.html
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi, yangın alarmı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yangın çıktı: İki mahalle tahliye edildi
23:37 02.07.2025 (güncellendi: 00:39 03.07.2025)
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı. Tedbir amaçlı iki mahalle tahliye edilirken, bazı evler yangında zarar gördü.
İzmir'in Tosunlar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı.
Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Tedbir amaçlı iki mahalle tahliye edilirken, bazı evler yangında zarar gördü. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.