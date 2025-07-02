https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmirin-odemis-ilcesinde-yangin-cikti-iki-mahalle-tahliye-edildi-1097541840.html

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yangın çıktı: İki mahalle tahliye edildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yangın çıktı: İki mahalle tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı. Tedbir... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T23:37+0300

2025-07-02T23:37+0300

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İzmir'in Tosunlar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı.Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Tedbir amaçlı iki mahalle tahliye edilirken, bazı evler yangında zarar gördü. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmir-valisi-elban-acikladi-cesmedeki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1097541171.html

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